Настільна гра “Коса” (Scythe): битва п’яти націй за контроль у східній Європі 1920-х років

“Коса” – справжня знахідка для шанувальників стратегічних настільних ігор. Вона поєднує в собі елементи заселення нових територій, збору ресурсів, економічного та військового розвитку. А ще – інтригуючий сеттінг альтернативного світу на зорі нової ери після Великої війни. Це лише декілька причин стати гравцем цієї незвичної гри.

Альтернативні 1920-ті: постапокаліптична Європа руйнує кордони

Дія у грі “Коса” відбувається в альтернативній версії 1920-х років на території східної Європи. За сюжетом, після руйнівних подій Першої світової війни тут розпочався новий етап історії людства. У центрі подій – занепала Фабрика, колишнє могутнє місто-держава, що нарешті зачинило свої двері. Навколо неї точаться запеклі битви між п’ятьма націями за контроль над цією територією.

У напівфантастичному світі “Коси” гравця чекає і футуристична техніка, зокрема страхітливі бойові машини-мехи, і аграрне господарство. Але не лише фермерство і військові дії є ключем до перемоги. Необхідно розвивати інфраструктуру, вербувати нових рекрутів, встановлювати контроль над ресурсами та територіями. Тож гра вирізняється цікавим балансом різних механік.

Основні механіки та принципи гри

“Scythe” має дещо незвичний для настільних ігор ігровий процес. Тут відсутні раунди чи фаззи, гравці просто роблять свої ходи по черзі. При цьому за хід можна виконати одну, дві або взагалі жодної дії. Але фішку дії у свій планшет все одно треба переставити, що створює динаміку в грі.

Принципи гри

Розвиток інфраструктури (робітники, ресурси) та зіткнення з суперниками;

Кожен гравець починає зі своєї бази і намагається захоплювати нові території;

Мобільні фігурки героїв, робітників та бойових мехів мають різні функції.

Також у “Косі” наявні типові для таких ігор елементи: будівництво, модернізації, бої, досягнення цілей. Найголовніше – найбільше зірок та грошей у кінці гри.

Основні відмінності п’яти націй у грі “Scythe”

Настільна гра “Коса” пропонує гравцям п’ять різних націй на вибір. Кожна з них має унікальну здатність та стиль гри. Нижче короткий огляд можливостей націй:

Полонія – потужна економіка

– потужна економіка Русь – швидкі пересування

– швидкі пересування Саксонія – виконання завдань

– виконання завдань Крим – підсилення бойової міці

– підсилення бойової міці Нордик – сильна армія

Оскільки кожна з цих націй має як переваги, так і недоліки, добре збалансована гра гарантована. Неможливо сказати, яка саме нація найсильніша, адже це також залежить і від стилю гри кожного гравця окремо.

Ось продовження оглядової статті про настільну гру “Коса”:

Компоненти та ігрове поле “Коси”

“Scythe” містить цілу низку різноманітних компонентів, які дозволяють гравцям розгорнути масштабну боротьбу на ігровому полі:

Планшети гравців для відстеження ресурсів та можливих дій;

Фігурки героїв, робітників та бойових мехів;

Маркери 4 видів ресурсів (їжа, дерево, метал, нафта);

Фішки сил та популярності, жетони подій та інші;

Жовті карти бою, зелені карти пригод, бежеві карти цілейй;

Ігрове поле, яке являє територію навколо Фабрики з різними ландшафтами.

Ігрове поле поділене на сектори з 6 різними типами місцевостей. Тут є ріки та озера, гори й ліси, ферми і шахти. Також є спеціальні об’єкти, як наприклад, Фабрика чи недосліджені руїни. Різні території дають різні переваги чи можливості.

Перебіг гри та основні стратегії гравців

Починаючи гру, кожному з гравців виділяється стартова база та декілька фігурок. З цього потрібно починати розбудовувати інфраструктуру та економіку, видобувати ресурси, розвивати технології. Згодом відбувається розширення території та зіткнення інтересів з іншими гравцями.

Можливі стратегії для перемоги:

Швидке захоплення нових територій. Зміцнення оборони та нарощування армії. Збалансований підхід до розвитку економіки та війська. Блокування та уповільнення суперників. Виконання карт цілей для додаткових бонусів.

Хоча сильна економіка чи армія можуть самі по собі принести перемогу, найкращі шанси має гравець, який зуміє все збалансувати та гнучко реагувати на ігрову ситуацію. Адже у “Косі” завжди є місце для несподіванок!