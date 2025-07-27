Аудит звіту про відповідність Дія Сіті: важливий крок для ІТ-компаній

З 2021 року в Україні для ІТ-індустрії введено спеціальний правовий режим, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування айтівців, а також преференції для компаній-резидентів Дія Сіті. Цей режим надає значні податкові пільги та інші переваги для ІТ-компаній, що відповідають вимогам законодавства. Одним із ключових етапів для таких компаній є аудит звітів про відповідність вимогам, встановленим Законом України №1667-IX. Якщо компанія хоче стати резидентом або вже є частиною цієї екосистеми, їй необхідно пройти аудит для підтвердження відповідності вимогам. аудит дія сіті допомагає компаніям забезпечити прозорість і відповідність вимогам, що є обов’язковими для отримання статусу резидента або для підтримки цього статусу. Необхідність у отриманні висновку незалежної аудиторської компанії виникла для запобігання зловживанням з боку бізнесу, пов’язаних із значними податковими стимулами, які передбачені Податковим кодексом України для резидентів Diia.City.

Звіт незалежного аудитора має забезпечити прозорість та відповідність компанії усім вимогам ст. 5 ЗУ № 1667-IX.

Що включає аудит звіту про відповідність резидента Дія Сіті?

Аудит для резидентів Дія Сіті може бути необхідний у кількох випадках:

Перша реєстрація: Включає надання початкового звіту про відповідність разом з незалежним аудиторським висновком у строк до 6 календарних місяців після місяця набуття відповідного статусу. Перший річний звіт: Подається в період з дати набуття резидентства до звітної дати, встановленої діючим законом (31 грудня відповідного календарного року). Щорічний звіт: Підготовка та подача звіту про відповідність за рік (з 1 січня по 31 грудня) разом з аудиторським висновком до 1 червня наступного року. згідно пункту 3 статті 13 Закону України №1667-IX. Запит від уповноваженого органу: У відповідності до частини 3 статті 5 ЗУ №1667, резидент Дія.Сіті, що набув статусу резидента, має надати незалежний аудиторський висновок у строк до 60 днів з моменту отримання відповідного запиту.

Послуги компанії “Наша Бухгалтерія”

Компанія “Наша Бухгалтерія” надає професійні послуги з аудиту звіту про відповідність резидента Дія Сіті, включаючи:

Аудит початкового звіту для нових резидентів.

Аудит річного звіту для діючих резидентів згідно вимог Закону №1667-IX.

Команда сертифікованих аудиторів “Нашої Бухгалтерії” має великий досвід і бездоганну репутацію, що дозволяє їм здійснювати високоякісну перевірку відповідності компаній вимогам Дія Сіті. Це не лише забезпечить відповідність усім стандартам, а й підвищить рівень довіри з боку інвесторів, партнерів і кредиторів.

Чому обирають “Наша Бухгалтерія”?

Висококваліфіковані аудитори: Фахівці мають сертифікацію та значний досвід роботи.

Зниження ризиків: Компанія допомагає мінімізувати ризики прийняття неправильних рішень через недостовірну інформацію.

Прозорі ціни: Пропонуються доступні та конкурентоспроможні тарифи на послуги.

Зниження ризиків з податковими органами: Послуги допомагають знизити ймовірність виникнення претензій від податкових та інших державних органів.

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Деталі за посиланням: Аудит Дія Сіті