Чому в орендованій квартирі важливо зробити генеральне прибирання

Прибирати в квартирі, яку Ви орендували на довгий строк, в перший же день після переїзду, зовсім не обов’язково. Але щоб бути впевненим в повній безпеці її житлового простору – клінінг необхідно запланувати на найближчий час. Для цього буде потрібно або самостійно взятись до справи, або оформити замовлення на сторінці mister-cleaner.com.ua/heneralne-prybyrannia і заручитись підтримкою досвідчених майстрів компанії Mister Cleaner.

Другий варіант легкий та комфортний, ще й дає гарантовано якісний результат. Але і в першому випадку досягти успіху може кожен, лише потрібно притримуватись деяких правил.

Особливості генерального прибирання квартир під орендою

Орендована квартира наповниться звичною для Вас мікрофлорою, тільки тоді, коли будуть видалені всі можливі забруднення від попередніх жильців. Тому дуже важливо:

уважно віднестись до чистки простору під меблевим гарнітуром та на верхніх його ярусів;

звільнити від пилу вентиляційну та опалювальну системи;

помити фільтри кондиціонеру;

не тільки помити, а й продезінфікувати сантехніку в ванній кімнаті та туалеті;

відмити від бруду наявну побутову техніку.

Саме в перерахованих вище місцях накопичується більшість пилу та біологічних забруднень. Клінери від Mister Cleaner радять починати прибирання зверху і поступово опускатись до рівня підлоги. Так не доведеться перероблювати одну і ту ж справу декілька раз.

Основні правила успішного прибирання квартир Київ

Щоб оптимізувати процес наведення порядку в режимі “все сам”, варто раціонально розподілити власні сили та вільний час. В цьому Вам допоможуть поради від професійних клінерів:

Не починайте генеральне прибирання в день, коли маєте інші справи, чекаєте гостей або погано почуваєтесь. Процес цей об’ємний та обтяжливий, тож не варто відволікатись або розтягувати його на кілька днів. Сконцентруйтесь, оберіть вільний день та присвятіть його чистоті. Скласти список та купити все необхідне для прибирання квартири в Києві варто заздалегідь. Вам знадобляться не лише миючі засоби, але і цілий набір інвентаря для клінінгу: відра, тази, салфетки різних розмірів та структури, скребки для скла та делікатних поверхонь, мочалки та багато іншого. Добре, якщо в орендованій квартирі знайдуться віник, пилосос, швабра та драбина. Заручитись підтримкою друзів або рідних та розподілити між собою обов’язки. А допомога дуже знадобиться: підстраховка під час роботи на висоті (миття люстри, антресолей), пересування габаритних речей, фізична та моральна підтримка.

Якщо ж часу, сил та бажання для наведення порядків не вистачає, то запросіть для цих цілей бригаду клінерів від Mister Cleaner. Для них прибирання квартир будь-якого формату – не проблема. Заходьте на сайт https://mister-cleaner.com.ua/ та впевніться в цьому самі.

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