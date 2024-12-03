У Тернополі ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури
У Тернополі ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Частина міста залишається без світла, повідомив мер.
Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
У Тернополі ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Частина міста залишається без світла, повідомив мер.
Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
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