Что влияет на стоимость тура в Египет

С появлением холодов, мы все чаще начинаем мечтать о теплом и солнечном курорте — например, Египте. Ведь так хорошо оторваться от насущных проблем, взять недельку за свой счет и отправиться в теплую страну, оставив на время позади сырость, холод и туман украинской осени. Туристические агенты уверяют, что именно осенью путевки в Египет пользуются у туристов наибольшей популярностью — в эти месяцы в данной жаркой стране комфортно и прохладно, вода в море теплая, а воздух приятный и освежающий. Чтобы не переплачивать за путевки в солнечную страну, но при этом не потерять в качестве отдыха, посетите сайт туристического агентства «Tours and Tickets» и закажите путевки в Египет по самой выгодной цене!

Что формирует стоимость тура в Египет

Не секрет, что цены на туры в Египет зависят от следующих факторов:

времени года. Если отправляться в поездку на солнечное побережье в июле или в январе, то цены будут ниже обычных из-за сильной жары и холодного для купания моря (соответственно). Самыми дорогими окажутся путевки в Египет в бархатный сезон — с сентября по ноябрь;

количества дней и ночей, проведенных на курорте;

количества отдыхающих;

уровня комфортабельности отеля (имеет значение число звезд — чем оно выше, тем дороже будет тур);

наличие «all inclusive»;

близость отеля к морю;

комплекс дополнительных услуг, входящих в стоимость (экскурсии, развлечения, абонементы в тренажерные залы и СПА-салоны).

Как сэкономить при покупке тура в Египет

Покупая горящие туры в Египет, у вас появляется возможность сэкономить от 50 до 70% от полной стоимости путевки. Всего лишь нужно подать заявку на выкуп горящего тура в Египет. Следует учесть, что на сборы вам будет отведен ограниченный отрезок времени — от десяти дней до одних суток (порой туроператор дает возможность собрать вещи всего за пару часов, но в этом случае неудобства от спешки компенсируются слишком привлекательной ценой).

Также нужно понимать, что горящий тур невозможно будет сдать обратно в том случае, если ваши планы резко изменятся. Если вы отказываетесь от выкупленной заранее горящей путевки, то ваши деньги попросту будут пущены на ветер — агентство не вернет вам и процента от потраченной суммы.

Также клиенты, купившие горящий тур, не имеют возможности выбрать отель и город посещения. Зато, существует и важное преимущество горящего тура — за минимальную стоимость вы покупаете путевку, класс которой может достигать люкса (все зависит от того, насколько щедрым был предыдущий собственник тура, которому пришлось сдать билеты непосредственно перед вылетом).