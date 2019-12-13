10:38 | 13.12.2019
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Афіша Тернополя 

ТНМК їдуть в тур — усім вертепом в Тернопіль! 

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На минуле Різдво гурт Танок на майдані Конґо вирішив додати до своєї обойми ще одну спеціальну програму – теплий акустичний вертеп. І ось як це виглядає: музиканти стають персонажами класичного українського вертепу, а між піснями грають в якості акторів фрагменти міні-вистави, в якій подають різдвяні традиції в сучасному контексті. 

Олег «Фагот» Михайлюта (автор ідеї, який відразу забронював за собою роль Чорта): «В нас є кілька різдвяних пісень, є акустична програма, яку ми зазвичай граємо в театрах. Цього разу ми вирішили все це поєднати, додати, перемішати і показати щось таке, чого раніше не робили». 

Олександр «Фоззі» Сидоренко (автор лібрето): «Я написав кожному актору вірші, намагаючись перенести класичні вертепні ролі на нас і зберегти відчуття свята, трохи додавши свіжого перцю: мій персонаж (Сіоніст), наприклад, у своїй промові наголошує на необхідності введення в Україні ринку землі. Всі мають свої ролі і навіть наш технічний директор (Смерть) врешті решт має слово». 

Персонажі вертепу ТНМК: 

Андрій Чудля (DJ) – Ірод; 

Віктор Корженко (барабани) – Цар; 

Євген Гусак (технічний директор) – Смерть; 

Костянтин Жуйков (бас) – Цар; 

Олександр Шиманський (фортепіано, труба) – Янгол; 

Фагот – Чорт; 

Фоззі – Сіоніст; 

Ярослав Верьовкін (гітара) – Цар; 

Перший концерт вертепу відбувся в січні 2019 року в Києві, в «Caribbean Club», після чого було вирішено розвинути успіх спеціальним туром, який стартує на початку 2020 року, а в Тернополі відбудеться 13 січня. Напередодні туру вийде фільм, в якому можна буде побачити шматочки святкових інтермедій та пісень, з яких і складається теплий акустичний вертеп від ТНМК.

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