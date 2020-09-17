Гербициды – важнейший компонент в сельском хозяйстве
Распространение сорных растений не является новинкой для агропромышленного и сельскохозяйственного бизнеса. Иногда это большая проблема, сопровождающаяся большими расходами для человека. Решить эту проблему можно с применением специальных средств под названием гербициды.
Это специальные препараты сплошного и контактного действия, позволяющие уничтожить сорные растения и обеспечить комфортные условия для последующего роста необходимых культур. Подобрать оптимальные препараты можно на сайте lnzweb.com, где компания «LNZ Group» предлагает огромный ассортимент решений под любые задачи и требования покупателей.
Разновидности и важность гербицидов
Сорная трава отнимает важнейшие питательные вещества у культурных посевов, снижается качество и объем урожая, что приводит к большим затратам фермеров. Тем более сорняки со временем становятся хорошей основой для развития и распространения насекомых и паразитов. Своевременное устранение сорняков возможно, если купить на сайте https://lnzweb.com/zzr/herbicide гербициды соответствующего типа.
По типу действия препараты разделяются на те, которые обеспечивают полное уничтожение сорняков и те, позволяющие обеспечить избирательное уничтожение. Иногда эти препараты могут применяться там, где озеленение территорией не является необходимостью.
Препараты сплошного действия дополнительно разделяются на три категории:
- Контактные. Основное поражение формируется на листья и стебли, после чего происходит медленное уничтожение всего растения.
- Системные. Препарат проникает в корни и листья, после чего происходит воздействие на сосудистую систему. Подобные вещества качественно уничтожают растения даже с развитой и сильной корневой системой.
- Почвенные. Устанавливаются непосредственно в почву, после чего уничтожаются корни и семена для предотвращения дальнейшего распространения.
При использовании гербицида избирательного действия основное влияние происходит именно на сорняк, исключая повреждение культурных посевов. Иногда одно и то же вещество используется с разными подходами. Для воздействия применяются специальные опрыскиватели.
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