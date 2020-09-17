11:31 | 17.09.2020
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Новини Тернополя 

Офіційно: Миколу Петришина звільнено з посади керівника Тернопільської обласної прокуратури за власним бажанням

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У Тернопільській області після кількох діб на посаді звільнився прокурор Микола Петришин. Інформацію “Погляду” підтвердила речниця Тернопільської прокуратури Леся Долішня.

  • Можу офіційно підтвердити, що Миколу Петришина звільнено з посади керівника Тернопільської обласної прокуратури за власним бажанням, – каже вона.

Петришина представили колективу два дні тому — 14 вересня. І щось пішло не так. В цей ж день з’явилася інформація,  що у перший же день прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти “виконувати будь-які накази”. А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх “їб*ти як тупих свиней”.

 

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