Как скачать 1хБет на Андроид: пошаговая инструкция

В БК 1xBet можно играть не только с десктопного сайта, но и через приложение для смартфонов. Чтобы скачать 1хБет на Андроид, потребуется выполнить следующие действия:

Перейти на официальный сайт букмекера с мобильного телефона. Кликнуть по баннеру, который появится в нижней части экрана. Подтвердить сохранение .apk. Дождаться окончания загрузки.

Как только инсталлятор будет скачан, устройство предложит его запустить и выбрать в появившемся меню программу, которая это сделает. По умолчанию используется установщик пакетов. Если на гаджет установлен сторонний диспетчер файлов (например, ES Explorer), он тоже может быть использован. После завершения процедуры на одном из рабочих столов (или в списке программ — зависит от телефона) появится значок приложения.

С десктопного сайта букмекера скачать 1xBet на Android тоже можно. Для этого понадобится:

Перейти на ресурс БК. Кликнуть на кнопку «Приложения для смартфона». Выбрать Андроид. Подтвердить загрузку.

После завершения скачивания apk-файл нужно скопировать в память телефона, найти с помощью проводника и запустить.

Если инсталлятор не стартует, следует разрешить установку стороннего ПО:

Перейти в настройки мобильного девайса. Открыть раздел «Безопасность». Выбрать подраздел «Дополнительно». Зайти в блок «Неизвестные источники». Разрешить диспетчеру задач использовать .apk не из Google Play.

После этого нужно найти установщик и запустить его.

Промокод 1хБет: получение бонуса за регистрацию в приложении

При создании аккаунта через мобильный софт букмекера можно активировать промокод 1хБет, который дает право на подарок. Для этого необходимо:

Запустить процедуру регистрации в ПО. Выбрать любой способ. Заполнить анкету. Вписать код в специальное поле. Завершить процедуру.

После этого на бонусный баланс пользователя будет начислено нужное количество бонусных средств.

Найти промокоды 1хБет можно:

у партнеров букмекерской конторы;

в социальных сетях оператора;

в новостях БК.

Подарок выдается не только за активацию кода, но и за первый депозит. Его размер выбирает сам каппер. Есть два варианта:

+100% от суммы пополнения для спортивных ставок;

1500 € + 150 FS для игры в слоты.

От презента можно и отказаться. При этом он никуда не исчезает, и возможность активировать бонус сохраняется. Это делается в личном кабинете пользователя.