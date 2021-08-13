У Тернополі діє клуб «Англійська для початківців»

Цей клуб для активних та цілеспрямованих людей, які знають, наскільки кардинально англійська здатна змінити життя. «Англійська для початківців» допоможе вам реалізувати свій перший крок до мети.

На вас чекають заняття, на яких ви навчитесь висловлюватись англійською легко та вправно. Ви поринете в справжню англійську атмосферу, поступово продовжуючи ознайомлюватися зі всіма аспектами англійської мови без зайвого поспіху.

Згодом ви зможете розповідати про себе, ставити загальні запитання своєму співрозмовнику та складати тексти. Також будете мати можливість спілкуватися на базові теми повсякдення: про родину, погоду, їжу, одяг, країни тощо.

Модератор клубу — Діана Рудько, студентка 4-го курсу Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю англо-український переклад.

Діана займається педагогічною діяльністю більше 2,5 років, тому знає як організувати навчальний процес та зробити його максимально ефективним для кожного, незважаючи на рівень знання іноземної мови.

Заняття відбуваються щовівторка о 17-30 год. у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, по бульварі Шевченка, 15 у відділі літератури іноземними мовами.