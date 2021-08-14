Три незамінних Apple гаджета для спорту

Гаджети для спорту роблять заняття максимально ефективними і надають вам інформацію про активність. Вони допомагають правильно виконувати вправи, засікають час, контролюють тренувальний процес, інформують нас про результати і зберігають його в смартфоні. Таким чином домашні тренування стають не менш ефективними і цікавими, так що з їх купівлею ви можете непогано заощадити на абонементі в зал.

У сьогоднішній статті ми представимо три корисних гаджета для спортивних занять від компанії Apple.

iPhone

Смартфон незамінний гаджет при заняттях спортом. Крім того, що він виконує функцію плеєра, він частково заміняє фітнес-трекер, відстежуючи показники активності.

На iPhone додаток “Здоров’я” відмінно справляється з роллю супутника в спортзалі і помічника для ведення активного способу життя. Воно автоматично фіксує дистанцію ходьби і бігу, кількість кроків. Також ви можете вносити дані про свою активність за категоріями і отримувати дані інших додатків, сумісних з додатком “Здоров’я”.

Екосистема Apple передбачила автоматичний збір даних про вашу активность та показники здоров’я в додаток, коли ви використовуєте Apple Watch.Таким чином всі результати ваших тренувань і основні показники здоров’я будуть збережені в вашому смартфоні.

Apple Watch

Розумні годинник мають настільки широкий функціонал, що замінять вам фітнес-трекер. Для watchOS є безліч корисних додатків, один з них “Тренування”. У ньому є 16 режимів – від звичайних ходьби і бігу, до силових тренувань, плавання і режиму для людей з обмеженими можливостями.

На аксесуарі доступний калькулятор калорій, в який не дістаючи телефону можна вносити дані про порції їжі. Ви будете отримувати інформацію про калорійність, співвідношенні білків, жирів і вуглеводів з’їдених за день.

Доступно відстеження інших показників здоров’я. Датчик серцевого ритму відстежує пульс і повідомляє, коли відбуваються якісь порушення.

Заряду девайса вистачає на день активного використання, доступна бездротова зарядка.



AirPods

Одним з найважливіших компонентів при заняттях спортом є музика – для комфортного процесу потрібні хороші навушники AirPods і AirPods Pro які володіють не тільки високою якістю звуку, а й надійною посадкою і зручною ергономікою. Завдяки невеликій вазі і формі AirPods є ідеальними для спорту.

На них зручне управління, яке дозволяє переключити або поставити на паузу трек за допомогою голосового помічника Siri або двома натисканнями на сенсорну панель одного з навушників.

Заряду акумулятора вистачить до 4,5 годин в стандартному режимі прослуховування і до 24 годин з кейсом.

Підсумок

Аксесуари для спорту зроблять заняття куди приємнішими і ефективнішими і замінять вам персонального тренера. Інтернет-магазин SKAY.UA пропонує чесні ціни на оригінальну техніку Apple і відмінні умови гарантії та доставки по всій Україні.







