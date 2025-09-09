Коагулограма: ключ до ранньої діагностики тромбозів та кровотеч
Кров — життєво важлива рідина, що виконує численні функції в організмі людини. Порушення процесу згортання крові може призвести як до тромбозів, так і до небезпечних кровотеч. У таких випадках важливо звернутися до сучасних діагностичних методів, і одним із найбільш ефективних є коагулограма.
Коагулограма — це лабораторний аналіз, який дозволяє оцінити роботу системи згортання крові. Дослідження дає змогу виявити як підвищену схильність до утворення тромбів, так і схильність до кровотеч. Це особливо важливо для людей, які готуються до хірургічних операцій, жінок під час вагітності, а також пацієнтів з хронічними захворюваннями або при підозрі на порушення в роботі кровообігу.
Що таке коагулограма?
Коагулограма є лабораторним дослідженням, яке дозволяє оцінити функціональність системи гемостазу — механізму, що відповідає за згортання та розчинення тромбів. Це дослідження виявляє порушення у плазмовій ланці згортання крові, що може призвести до різних захворювань, від тромбозів до порушень кровотеч.
Коагулограма оцінює роботу плазмових білків, що активуються в певній послідовності, утворюючи каскад згортання. Їх правильне функціонування є критично важливим для нормального здоров’я. У разі виявлення порушень коагулограма допомагає лікарям діагностувати серйозні захворювання, пов’язані з судинами, тромбами або іншими патологіями.
Основні показники коагулограми
Протромбіновий час (ПТЧ, PT)
Протромбіновий час показує, скільки часу потрібно, щоб кров почала згортатися після ушкодження судини. Занадто високий ПТЧ може свідчити про проблеми з печінкою або нестачу вітаміну К, а знижений — про підвищену здатність до тромбоутворення.
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, INR)
МНВ — це стандартизований показник, що дозволяє контролювати ефективність антикоагулянтної терапії. Підвищене МНВ означає уповільнене згортання крові, що збільшує ризик кровотеч, а знижене — вказує на високий ризик утворення тромбів.
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)
Цей показник оцінює роботу внутрішньої системи згортання крові. Підвищення рівня АЧТЧ свідчить про можливий ризик кровотеч або дефіцит факторів згортання.
Фібриноген
Фібриноген — це білок, що є основою для утворення тромбу. Підвищення його рівня може свідчити про запальні процеси в організмі, а знижений рівень — про серйозні проблеми з кровотечами або функцією печінки.
Тромбіновий час (ТТ)
Тромбіновий час визначає, як швидко фібриноген перетворюється на фібрин — основну частину згустку. Подовження цього часу може свідчити про проблеми з печінкою чи нестачу фібриногену.
D-димер
D-димер — це продукт розпаду тромбу. Підвищення рівня D-димеру є сигналом про активний тромбоз чи запальні процеси.
Як правильно здавати коагулограму?
Для того, щоб результати коагулограми були достовірними, необхідно правильно підготуватися до здачі аналізу:
Здача крові натще. Необхідно утримуватися від їжі протягом 8–12 годин перед здачею аналізу.
Уникати фізичних навантажень та стресу. Це допоможе отримати більш точні результати, оскільки стрес та фізичне навантаження можуть спотворити показники згортання.
Відмова від алкоголю та куріння. Це важливо, оскільки алкоголь і куріння можуть вплинути на роботу серцево-судинної системи.
Інформувати лікаря про ліки. Якщо пацієнт приймає антикоагулянти чи інші ліки, це потрібно обов’язково зазначити лікарю.
У яких випадках призначають коагулограму?
Коагулограма призначається у різних клінічних ситуаціях:
Перед хірургічними втручаннями для запобігання ускладненням.
Для контролю здоров’я вагітних жінок, оскільки порушення згортання можуть бути небезпечними для матері та дитини.
Для оцінки ефективності лікування антикоагулянтами.
При підозрі на тромбоз, інсульт чи інфаркт.
При тривалих та незрозумілих кровотечах.
Коагулограма допомагає лікарям своєчасно діагностувати проблеми зі згортанням крові та визначити найбільш ефективний метод лікування.
