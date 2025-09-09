Шахраї виманили у тернополянина майже півмільйона за неіснуючий автомобіль

Купівля автомобіля за кордоном – бажання багатьох, адже ціни часто здаються більш вигідними, ніж на вітчизняному ринку. Проте за такими пропозиціями ховається небезпека – шахраї, які ховаються за обіцянками «гарантій» та «швидкої доставки». До тернопільських правоохоронців із заявою звернувся 46-річний житель обласного центру. Чоловік розповів, що шукав на одному з інтернет-майданчиків автомобіль іноземного виробництва. Вибір зупинився на одному з оголошень, де вартість машини значно нижча від ринкової. Продавець представився посередником компанії, надав копії нібито офіційних документів та переконував, що транспортний засіб уже прямує в Україну. Для «гарантованого закріплення покупки» шахрай вимагав кілька траншів передоплати: спочатку аванс за резервування, потім – митні збори, логістичні витрати та страхування. Довіра та бажання якнайшвидше отримати омріяний автомобіль зіграли проти покупця – він перерахував майже 495 тисяч гривень. Коли чоловік спробував уточнити деталі доставки, продавець перестав виходити на зв’язок, а сторінка з оголошенням – зникла. За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними при купівлі транспортних засобів через інтернет. Якщо вам пропонують надто вигідні умови, вимагають передоплату – не ведіться. Пам’ятайте: ваша легковажність може коштувати десятки, а то й сотні тисяч гривень. Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

