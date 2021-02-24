Бонусы для новичков и профессионалов на сайте Фанспорт

Fansport принимает ставки онлайн у игроков из Украины с момента своего основания в 2016 году. Помимо конкурентных коэффициентов, предлагаемых игрокам, в БК обширный выбор акционных предложений. В обзорерассмотрим бонусы, которые Фанспорт букмекерскаяконтора выдает за регистрацию, условия по выводу денег и постоянные акции компании.

Бонус новичкам на ставки в БК Фан Спорт

Каждый новый игрок в Fansport может получить до 1000 UAH для заключения пари online в конторе – классическое приветственное поощрение для многих БК.

После входа на сайт, необходимо выбрать бонус на спорт при регистрации (использовать зеркало не придется, сайт не блокируется в Украине), и пополнить счет на сумму от 25 гривен. Чем больше сумма пополнения, тем больше игрок получит на бонусный счет. Максимальное значение бонуса – 1000 гривен. Как только деньги поступят на баланс, поощрение появится на счете. Этой акцией можно воспользоваться только один раз.

Вывод возможен только после отыгрыша зачисленной суммы в трехкратном размере. Засчитывают ставки на любые события из линии и live с коэффициентом от 1,4.

Ежедневные бонусы для игроков Фанспорт

Одним лишь регистрационным поощрением для спортивного раздела не обошлось. Официальный сайт Фанспорт дает игрокам постоянные привилегии в виде бонусов на киберспорт. У букмекера есть целая страница, на которой собраны все предложения под виртуальныедисциплины. В основном, это кешбэк за ставки на конкретную игру в определенные дни недели.

Остальные предложения компании

Тем, кто любит собирать экспрессы, букмекерская контора Fan Sport дает возможность получить 10% к сумме выигрыша, если был выбран Экспресс дня. Также бонусная политика компании предусматривает:

● обмен бонусных баллов за ставки в БК Фан Спорт на фрибет в магазине промокодов ;

● страховки ставок – за отдельную плату пользователь может застраховать ординар или экспресс на полную сумму или процент ставки;

● 80% на бонусный счет за пополнение депозита от 25 гривен по акции « Козырная среда » (действует для всех клиентов).

Выводы

На официальном сайте Фанспорт пользователи могут участвовать в постоянных акциях, получать бонусы за регистрацию и пополнение счета, рассчитывать на фрибеты и кешбэки за ставки на спорт. Компания заботится о постоянном обновлении предложений не только для новых игроков, но и для лояльных клиентов. Чтобы иметь доступ к акционным предложениям, игроку необходимо открыть учетную запись и внимательно ознакомиться с правилами.

Title: Как зайти на официальный сайт Фанспорт

Description: Бонусная политика компании Fansport для новичков и лояльных клиентов – фрибеты, кешбэк за ставки на спорт, бонус на первый депозит за регистрацию в букмекерской конторе.