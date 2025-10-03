Огляд новинок VELO. Осінь разом з o`go Club

На правах реклами.

18+ Цей продукт містить нікотин та викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин

Нікотиновмісні подушечки VELO — це сучасний формат споживання нікотину. Періодично бренд додає до свого асортименту нові смаки нікотиновмісних подушечок VELO, орієнтуючись на вподобання повнолітніх споживачів. VELO не є снюсом, VELO — це нікотиновмісні подушечки без тютюну*.

myogo.com.ua — це інтернет-магазин, де можна купити паучі, переглянути актуальну ціну на VELO, скористатися мапою точок продажу та оформити доставку по Україні**. Крім того, для зареєстрованих і верифікованих повнолітніх споживачів доступна Програма o’go Club з можливістю накопичення ХР*** і використання сервісів.

VELO постійно оновлює асортимент

Продукція VELO — це нікотиновмісні паучі (не снюс), створені для повнолітніх споживачів, які надають перевагу сучасним способам споживання нікотину з широким асортиментом смаків. Щобільше, бренд регулярно оновлює свою лінійку продукції новинками, і це не просто оновлення дизайну чи формату, а смакові поєднання, при розробці яких бренд спирався на очікування та вподобання споживачів.

У 2025 році на платформі oʼgo з’явилися нові позиції — VELO Cherry Ice і VELO Strawberry Ice. Оформити на них замовлення можна онлайн, обравши зручний спосіб доставки або придбати в партнерській мережі у зручному для споживача місті по всій Україні**.

Нові смаки нікотиновмісних подушечок VELO: Cherry Ice та Strawberry Ice

VELO Cherry Ice 8 мг нікотину на подушечку — це нікотиновмісні подушечки VELO зі смаком стиглої черешні з пряними цитрусовими нотками й ефектом охолодження. Представлені у форматі Слім та мають 20 паучів в банці.

VELO Strawberry Ice 8 мг нікотину на подушечку — це крижана версія полуничного смаку з додатковим відчуттям охолодження. Також у форматі Слім.

Купити паучі можна на сайті oʼgo, де:

зазначено актуальну ціну на VELO;

доступна безкоштовна доставка при замовленні від 399 грн;

можна скористатися мапою точок продажу;

продукція є оригінальною.

Що ще є в асортименті VELO?

На сайті oʼgo представлений наступний асортимент смаків VELO.

Смаки у форматі Слім:

VELO Spiffy Spearmint є опції 8 мг та 17 мг нікотину/подушечку — поєднання м’якого смаку солодкої м’яти та крижаного ментолу. Уважно дивись на міцність при виборі смаку.

VELO Cherry Ice 8 мг нікотину/подушечку — морозний варіант смаку стиглої черешні, у поєднанні з пряними цитрусовими нотками та з ефектом охолодження.

VELO Strawberry Ice 8 мг нікотину/подушечку — крижана версія полуничного смаку з додатковим відчуттям охолодження.

VELO Wintry Watermelon 10 мг нікотину/подушечку — м’ятний смак з нотками кавуну та дині.

VELO Crispy Peppermint 10 мг нікотину/подушечку — інтенсивний смак перцевої м’яти з яскраво вираженим освіжаючим післясмаком.

VELO Mighty Peppermint є варіанти10,9 мг, 14 мг таабо 17 мг нікотину/подушечку — смак потужної перцевої м`яти з ноткою прохолоди ментолу. Для кожного своя міцність баночки VELO.

VELO Groovy Grape 10,9 мг нікотину/подушечку — смак свіжості та соковитості. Ммає яскраву та насичену нотку солодкого червоного винограду.

VELO Frosty Lemon 10,9 мг нікотину/подушечку — поєднання смаків свіжої м’яти з фруктовістю літа. Ідеальний бБаланс цитрусових ноток з приємною прохолодою.

VELO Icy Berries 10,9 мг нікотину/подушечку — поєднання смаків стиглої чорниці, малини та ожини з дивовижною свіжістю м’яти.

VELO Breezy Mango 10,9 мг нікотину/подушечку — поєднання смаків стиглих тропічних фруктів: соковитого манго з нотками мандарину та маракуйї.

VELO Blushy Berry 14 мг нікотину/подушечку — аромат стиглої полуниці, відтінений нотками смаку свіжих сезонних ягід.

VELO Mango Flame 14 мг нікотину/подушечку — з відчуттям нагрівання – палкий смак манго. Це наче летіти на кометі, що лишає по собі тропічний післясмак. це насичений смак манго з пікантними нотками, що створюють ефект нагрівання***, що доповнюється тропічним післясмаком.

VELO Eucalyptus Storm 17 мг нікотину/подушечку — з відчуттям охолодження змусять уявити себе в епіцентрі пронизливо-холодного шторму, який заворожує. Містика та й годі. це інтенсивний смак м’яти з нотками евкаліпта та охолоджуючим ефектом, який створює відчуття свіжості.

VELO Lime Flame – це смак лайма з додатковими пікантними нотками, що створюють ефект нагрівання***.

Смаки у форматі Міні:

VELO Spiffy Spearmint 4 мг нікотину/подушечку — солодка м’ята.

VELO Breezy Mango 4 мг нікотину/подушечку — мікс тропічних фруктів

VELO Icy Berries 6 мг нікотину/подушечку — мікс ягід, м’ята

Замовити VELO можна на офіційному сайті myogo.com.ua. На сайті для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції доступна програма o`go Club. Учасники Програми мають можливість накопичувати ХР****, користуватися сервісами та клубними пропозиціями. Отримати ХР**** можна, залишаючи відгуки шляхом сканування баночок VELO та запрошуючи повнолітніх друзів*****, споживачів нікотиновмісної продукції. Детальна інформація — на сайті.

Накопичені на рахунку o`go Club ХР**** можна обмінювати на товари з розділу “Товари за ХР” на сайті. До вибору доступні сертифікати партнерів, брендований мерч та сучасні гаджети, серед яких є й смартфони, бездротові навушники та інші актуальні категорії (асортимент може змінюватись). Інформація про кількість ХР****, умови нарахування та можливості використання завжди доступна в особистому кабінеті учасника Програми o`go Club.

Нові смаки нікотиновмісних подушечок VELO, зокрема VELO Cherry Ice, VELO Strawberry Ice, VELO Wintry Watermelon стали головнимиодними з новинокками літа 2025 на платформі oʼgo.

*Цей продукт не виключає всі ризики та містить нікотин, що викликає залежність.

** Доставка діє по всій Україні, окрім територій, які у зв’язку з воєнною агресією рф окуповані.

*** Під нагріванням розуміється відчуття тепла і поколювання на яснах, при використанні продукції

****XP – це особисті поінти досвіду, які нараховуються за певні дії у світі o’go.