У Тернопільській області триває відновлення доріг: що роблять для безпеки водіїв

Тернопільська область продовжує активну роботу над покращенням стану доріг. Служба відновлення та розвитку інфраструктури області проводить комплексні роботи на найбільш інтенсивних трасах і стратегічно важливих маршрутах для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Зокрема, нині ліквідовуються критичні пошкодження проїзної частини, а також відновлюється дорожнє покриття. В залежності від погодних умов, використовуються різні методи: від ремонту картами до ущільнення основи автошляхів щебенево-піщаною сумішшю. Роботи з гарячим асфальтобетоном виконуються на тих ділянках, де це можливо.

Крім того, продовжується очищення узбіччя, місць відстою транспорту, а також оновлюються дорожні знаки. Для забезпечення видимості на дорогах активно ведеться ліквідація порослі у смузі відведення автошляхів.

🌧 Після дощів, що тривали цілий тиждень, проводиться очищення проїзної частини від ґрунту та сміття. Спільно з цим працюють над очищенням водопропускних труб і лотків для забезпечення безперебійного відведення води.

Окремо наголошується, що фінансування дорожніх робіт значно змінилося з початком повномасштабного вторгнення. З 1 січня 2024 року кошти з Дорожнього фонду, які раніше йшли на капітальні ремонти, були перенаправлені на потреби оборони.

❗ Водії та учасники дорожнього руху повинні бути обережними на ділянках, де тривають дорожні роботи. Не забувайте дотримуватись правил дорожнього руху та обережно проїжджати поблизу спеціальної техніки.