У Тернополі водій автомобіля Hyundai не пропустив пішохода, а після вимоги патрульних зупинитися намагався продовжити рух. Під час перевірки у чоловіка виявили 1,32 проміле алкоголю.

Як повідомили патрульні, інцидент стався учора ввечері на вулиці Білогірській. Водій не надав переваги пішоходу, після чого інспектори подали йому вимогу про зупинку. Однак керманич її проігнорував і продовжив рух, порушуючи правила дорожнього руху.

Зупинити автомобіль вдалося на вулиці Чернівецькій за допомогою додаткового екіпажу.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Drager. Результат — 1,32 проміле алкоголю.

Автомобіль евакуювали, а на водія склали адміністративні матеріали за чотирма статтями КУпАП:

ч. 1 ст. 122 — ненадання переваги в русі пішоходу;

ч. 2 ст. 122 — порушення правил користування попереджувальними сигналами;

ст. 122-2 — невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу;

ч. 1 ст. 130 — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Матеріали щодо водія передадуть для розгляду у встановленому законом порядку.