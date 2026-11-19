У Борщівському відділі міграційної служби Тернопільської області двом маленьким сестричкам оформили закордонні паспорти. Дівчатка зростають у міжнародній родині: їхня мама — українка, а батько — громадянин Туреччини.

У міграційній службі розповіли, що в родині з повагою ставляться до обох культур, знайомлять дітей із традиціями та звичаями України й Туреччини.

Водночас Україна для дівчаток — не лише Батьківщина їхньої мами, а й країна, з якою пов’язане життя всієї родини. Сім’я планує й надалі жити в Україні.

Батько дівчаток уже подав документи для оформлення посвідки на проживання.

У міграційній службі побажали сестричкам, щоб нові паспорти відкрили для них можливості для цікавих подорожей, нових відкриттів і щасливих сімейних моментів.