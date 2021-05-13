Особливості та переваги покрівельного матеріалу Ruukki

Мешканці багатоповерхівок і приватних будинків до волі часто стикаються з проблемою протікання даху. Причин може бути безліч: неякісні покрівельні матеріали, знос покриття, пошкодження від гілок, каменів, порушення при монтажі. Для того, щоб створити комфортні умови проживання в будинку в першу чергу необхідно подбати про вибір міцного матеріалу для покрівлі.

Він повинен бути стійким до механічних впливів, температурних перепадів, мати високі звукоізоляційні характеристики. Купувати необхідно тільки перевірені матеріали, наприклад, найбільш популярним є Ruukki. Ознайомитися з технічними характеристиками, різновидами можна на сайті https://www.ruukki.com/ukr/dlya-spozhyvachiv/produkty/produkty/tile-sheets.

Особливості крівлі

Вперше фальцеву покрівлю почали використовувати у двадцятому столітті, після промислової революції. Фальц – вид шва, він утворюється, коли між собою з’єднують два металевих листів. Він сьогодні також популярний, його використовують для покриттів заміських будинків і архітектурних міських будівель.

Провідні позиції на ринку продажів займає фінська компанія Рууккі, вона виробляє покрівельні матеріали з високими експлуатаційними характеристиками.

Переваги покрівельних листів

До переваг фінської продукції відносять:

Якість, компанія контролює всі етапи виробництва, від циновки листів на спеціалізованих агрегатах до профілювання металевих листів. На всю продукцію надається гарантія терміном на 50 років. Стійкість до механічних впливів і корозії. При виробництві крівлі використовують високоякісну прокатану сталь. Всі фінські вироби оцинковуються і покриваються полімерним покриттям, яке стійке до температурних перепадів, вологості. Довговічність. Дизайнерські можливості. Покрівельний матеріал естетично вписується в будь-який ландшафт прибудинкової території, ви зможете підібрати будь-який колір і палітру. Різноманітність. Ребра жорсткості забезпечують міцність конструкції.

Фінська фірма виробляє металеві листи з міцної сталі. Вона має високі показники, які дозволяють обробляти матеріал як ручним, так і механічним методом. На відміну від конкурентів листи від Рууккі легше по вазі, вони займають менше часу при монтажі та скорочують фінансові витрати. При виборі матеріалу для покриття даху враховуєте функціональні та дизайнерські особливості будинку.