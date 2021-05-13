14:35 | 13.05.2021
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Новини Тернополя 

Сьогодні на міському стадіоні в Тернополі чергуватиме понад 600 поліцейських

tata 0 Views Прокоментуй!
стадіон, Тернопіль, футбол
Понад 670 правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку в Тернополі під час фіналу Кубка України з футболу.

Фінальний матч на Кубок України між київським “Динамо” та луганською”Зорею” відбудеться сьогодні, 13 травня, о 19:00 нa мicькoмy cтaдioнi.

“Поліцейські посилять заходи безпеки під час проведення спортивного заходу та контролюватимуть дотримання карантинних норм. До охорони громадського порядку буде залучено 628 співробітників поліції та 50 військовослужбовців Нацгвардії”, – повідомили на сайті обласної поліції.

Правоохоронці просять вболівальників не порушувати правопорядок, бути толерантними та не забувати про карантинні обмеження.

Нагадаємо, що сьогодні у Тернополі обмежать рух транспорту на вулицях поблизу стадіону. Також у деяких магазинах заборонять продаж алкоголю.

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