Сьогодні на міському стадіоні в Тернополі чергуватиме понад 600 поліцейських

Понад 670 правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку в Тернополі під час фіналу Кубка України з футболу.

Фінальний матч на Кубок України між київським “Динамо” та луганською”Зорею” відбудеться сьогодні, 13 травня, о 19:00 нa мicькoмy cтaдioнi.

“Поліцейські посилять заходи безпеки під час проведення спортивного заходу та контролюватимуть дотримання карантинних норм. До охорони громадського порядку буде залучено 628 співробітників поліції та 50 військовослужбовців Нацгвардії”, – повідомили на сайті обласної поліції.

Правоохоронці просять вболівальників не порушувати правопорядок, бути толерантними та не забувати про карантинні обмеження.

Нагадаємо, що сьогодні у Тернополі обмежать рух транспорту на вулицях поблизу стадіону. Також у деяких магазинах заборонять продаж алкоголю.