Масштабний фруктовий сад на Тернопільщині висаджує фермерське господарство «Гадз»

На Тернопільщині з’явиться фруктовий сад на площі близько 50 гектарів.

За словами голови ФГ «Гадз» Петра Гадза, на висадці саду працює 325 осіб з 12 сіл.

«Планується висадка 250 тисяч дерев на орієнтовній площі 50 га. Сад висаджується за новітніми сучасними технологіями», – розповів Петро Гадз.

За короткий час Фермерське господарство «Гадз» стало однією з найбільших компаній в Україні, яка спеціалізується на вирощуванні фруктів (яблук, груш, слив).

Нагадаємо, що ФГ «Гадз» – одна з найбільших компаній України, яка спеціалізується на вирощуванні фруктів. Власну продукцію експортують у понад 20 країн Європи, близького сходу та Азії.

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