Ознаки несправності матриці ноутбука

Макбук відомий своїм стильним та елегантним дизайном і вважається виробом преміум-класу. Запчастини Apple виконані з високоякісних матеріалів. Ноутбук розроблений з урахуванням потреб професіоналів та навіть найвимогливіших користувачів. Вони здатні потягнути енергоємні програми завдяки потужному процесору і достатній кількості оперативної пам’яті. Ще одним фактором, який приваблює ще більше юзерів є екосистема, яка забезпечує зручну синхронізацію з іншими пристроями, такими як iPhone та iPad. Дозволяє обмінюватися файлами, повідомленнями та даними між пристроями.

Apple має добре розвинену систему підтримки та обслуговування клієнтів. Вони пропонують безоплатні гарантійні послуги, безкоштовні оновлення програмного забезпечення та можливість одержати консультацію по всім питанням щодо використання гаджету. Але це можливо тільки протягом року. Потім доведеться скористатися послугами спеціалістів, які надають післягарантійне обслуговування.

Найчастіше в сервісний центр 2Mac звертаються з розбитими екранами. Про це поговоримо трохи докладніше.

Матриця 一 крихка запчастина і пошкодити її доволі просто. Натиснули, коли протирали від пилу, впустили на підлогу, наступили ногою.

Зрозуміти, що екран пошкоджений можна за наступними ознаками:

Наявність тріщин, сколів, чорних плям. Яскраві смуги, які спотворюють відображення інформації. Миготіння LCD може вказувати на проблеми з підсвіткою або шлейфом матриці. Повна відсутність зображення на екрані, коли ноутбук увімкнений. Наявність кольорових полос, які з’являються періодично під час роботи.

Вищеперераховані несправності можуть свідчити не тільки про проблеми з матрицею, але й про брак материнської плати, відеокарти, шлейфу LCD. Самостійно виявити, що саме вийшло з ладу дуже складно. Особливо коли ще не маєте відповідного досвіду та інструментів для ремонту. Тому допомога спеціалістів в цьому випадку 一 порятунок. Гаджету проведуть детальну діагностику, поставлять правильний діагноз, запропонують шляхи вирішення ситуації. Ціна заміни матриці на ноутбуці залежить від року випуску пристрою та моделі. Наприклад на макбук, випущений у 2022 році знайти нову запчастину доволі складно через брак постачання. Тому деталь замовляють з-за кордону, чекають до двох тижнів поки вона прийде. Також її потрібно протестувати перед встановленням та після виконаних робіт.

Заміна відбувається в кілька етапів:

Зняття гвинтів з задньої кришки.

Розбір девайсу.

Для того, щоб розібрати верхню частину корпусу майстер використовує спеціальні присоски.

Пошкоджений шар обережно сепарують, відключають шлейф матриці.

Перед встановленням нової комплектуючої проводять серію тестувань, щоб проаналізувати відображення кольорів.

Також не забуваємо про фінальну діагностику, яка обов’язкова. Адже потрібно перевірити, як прижився новий дисплей чи правильно підключили шлейф LCD.

Після всіх проведених робіт вам нададуть гарантійний талон, де буде вказаний термін подальшого обслуговування, модель девайсу та сума ремонту.