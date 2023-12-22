Профілактика ремонту Макбук: як вберегти техніку від поломки

Чистка 一 процедура, спрямована на усунення накопиченого забруднення з внутрішніх та зовнішніх компонентів MacBook. Пил може потрапляти в отвори вентиляційної системи та накопичуватися на кулерах, радіаторі, клавіатурі та інших деталях.

Профілактика макбуку важлива для забезпечення правильної роботи пристрою. Перш за все, це попередження перегріву. Сміття перешкоджатиме нормальній циркуляції повітря. Може призвести до зниження ефективності системи охолодження або повного виходу з ладу всього ПК. Також забруднення особливо небезпечні для крихких шарів материнської плати. Якщо помітили, що пристрій став сильно грітися, шуміти, гудіти, раптово вимикатися це може свідчити в першу чергу про засміченість вентиляторів.

Майстри сервісного центру з ремонту Apple використовують для проведення профілактики стиснуте повітря або спеціальний компресор для обдування вентиляційних отворів та інших доступних поверхонь. Важливо виконувати цей процес обережно, щоб уникнути можливих пошкоджень крихких шлейфів.

Алгоритм чистки складається з декількох кроків та виглядає наступним чином:

Спеціаліст СЦ вимикає macbook. Закриває кришку та встановлює девайс на чисту, м’яку поверхню або фіксує на спеціальному силіконовому килимку, який розроблений для перешкоджання ковзання. За допомогою стислого повітря або пилососу з м’якою насадкою/щіткою майстер обережно здуває пил з клавіатури, решіток вентиляційних отворів, щоб не пошкодити клавіші або бокові отвори корпусу. Спеціальним спиртовим розчином для очищення екранів менеджер сервісу видаляє будь-які залишки бруду чи жирів з дисплею. Фінальна діагностика перед видачею клієнту.

Також окремо існує послуга чистки клавіатури Macbook. Це актуально для залитих гаджетів, засмічених. Причин може бути декілька: перевернули чашку води на поверхню запчастини, їли поряд і дрібні крихти потрапили всередину. З часом все це буде накопичуватися та може вивести з ладу як всю комплектуючу, так і окремо механізм. Наприклад в макбуках, випущених у 2023 році, заміна кнопки обійдеться значно дорожче ніж чистка. Потрібно зняти клавішу з донорської клавіатури або замовляти окремо. Тому краще не затягувати з візитом до спеціалістів.

Переваги обслуговування в сервісному центрі з ремонту Apple:

Професійний підхід до вирішення проблеми будь-якої складності.

Гарантія на виконані послуги.

Якісна діагностика, повний огляд ноутбуку перед початком робіт.

Система знижок для постійних клієнтів та партнерів.

Цілодобова підтримка в онлайн режимі, коли можна не відвідувати СЦ, а написати в технічну підтримку, заповнивши відповідні дані на сайті.

Також, якщо володієте необхідними навичками, маєте обладнане робоче місце, спеціальний набір інструментів, можете почистити макбук самостійно. Слідуйте всім вищеперерахованим крокам і головне не поспішайте.