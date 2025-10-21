На Тернопільщині керівника коледжу спіймали на хабарі за влаштування військовозобов’язаного

За 700 доларів — «вступ» до коледжу: на Тернопільщині керівника навчального закладу та посередника підозрюють у хабарництві

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора одного з коледжів області та посереднику у отриманні неправомірної вигоди (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, військовозобов’язаний житель Тернопільщини, який уже мав середню освіту, вирішив вступити до коледжу, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Керівник закладу пообіцяв допомогти з «навчанням» за винагороду — 700 доларів США.

За цю суму він видав наказ про зарахування вступника, а гроші отримав через посередника. Правоохоронці задокументували момент передачі коштів.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Наразі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до схеми зарахування до навчального закладу з метою уникнення мобілізації.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Тернопільській області.