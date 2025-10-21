Парафімоз або делікатна проблема, яку не вирішити без уролога

Проблеми інтимного здоров’я часто викликають збентеження, через що чоловіки відкладають візит до лікаря до останнього моменту. Одним із таких станів є парафімоз — гостра і небезпечна урологічна патологія, яка вимагає негайного медичного втручання. Зволікання може призвести до серйозних ускладнень, аж до некрозу тканин.

Що таке парафімоз

Парафімоз — це стан, при якому звужене кільце крайньої плоті стискає голівку статевого члена після її оголення і не дозволяє повернути шкіру назад. Внаслідок цього порушується кровообіг у тканинах, швидко розвивається набряк і сильний біль. Найчастіше парафімоз є ускладненням фімозу — звуження крайньої плоті, коли її важко або неможливо повністю відсунути.

Причини виникнення

Парафімоз може з’явитися після статевого акту, мастурбації, під час гігієнічних процедур або медичних маніпуляцій (наприклад, після встановлення катетера). У дорослих чоловіків часто трапляється при нехтуванні правилами інтимної гігієни чи самостійному намаганні «вправити» край шкіри. У дітей і підлітків — переважно через спроби насильно відкрити голівку, коли фімоз ще фізіологічний і не потребує втручання.

Як розпізнати парафімоз

Основні симптоми:

різкий біль у ділянці голівки статевого члена;

набряк і почервоніння;

утруднене або неможливе сечовипускання;

ущільнення крайньої плоті у вигляді «кільця», що стискає голівку.

На перших етапах біль і набряк наростають поступово, але дуже швидко кровообіг може повністю припинитися. Якщо не звернутися по допомогу, тканини починають відмирати — з’являються синюшність, потемніння і ризик гангрени. Це ургентний стан, який вимагає термінового втручання уролога або хірурга. А як зазвичай відбувається консультація уролога або хірурга, читайте тут.

Що робити при підозрі на парафімоз

Найважливіше правило — не намагатися самостійно повернути крайню плоть на місце. Такі спроби лише посилюють травматизацію і набряк. Єдине правильне рішення — негайно звернутися до уролога. Лікар огляне пацієнта, оцінить ступінь набряку та життєздатність тканин і приймає рішення про спосіб лікування.

У легких випадках лікар може спробувати ручне вправлення крайньої плоті після знеболення і прикладання холодного компресу. Якщо набряк значний, застосовують невеликий розріз або роблять циркумцизіо (обрізання), щоб повністю усунути проблему й уникнути повторення. У разі некрозу проводиться хірургічне втручання з відновленням або частковим видаленням ушкоджених тканин.

Наслідки відсутності лікування

Парафімоз — це не косметичний дефект, а серйозне порушення кровообігу. Якщо не звернутися до лікаря вчасно, можуть виникнути:

гангрена голівки статевого члена;

інфекційні ускладнення;

порушення ерекції;

необхідність часткової ампутації.

Такі наслідки зустрічаються рідко, а запобігти їм можна завдяки своєчасному втручанню.

Профілактика парафімозу

Найкращий спосіб запобігти парафімозу — своєчасно лікувати фімоз. У дитячому віці потрібен контроль дитячого уролога, який оцінює, чи звуження є фізіологічним, чи потребує лікування. Дорослим чоловікам варто дотримуватися правил гігієни, уникати травмування та не відкладати консультацію, якщо з’явилися труднощі з відкриттям голівки.

Парафімоз — делікатна, але небезпечна проблема, яку неможливо вирішити без участі уролога. Головне — не соромитися і не чекати, поки біль стане нестерпним. Своєчасне звернення до лікаря дозволяє швидко відновити кровообіг, зберегти здоров’я і уникнути важких наслідків.