Травма на будівництві у Кременці: чоловік у важкому стані в лікарні

У Кременці під час будівельних робіт травмувався чоловік: поліцейські з’ясовують обставини

У важкому стані до нейрохірургічного відділення госпіталізували 41-річного жителя Хмельницької області. Травми чоловік отримав під час виконання будівельних робіт у місті Кременець.

За попередніми даними, потерпілий працював у складі будівельної бригади на території одного із місцевих заводів, який перебуває в аварійному стані. Під час пересування територією йому на голову впала дерев’яна балка. Викликати швидку допомогу та поліцію зміг охоронець із сусідньої ділянки.

Слідчо-оперативна група встановила, що місце проведення робіт не було огороджене, а сам працівник перебував без захисного спорядження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Триває досудове розслідування.