С кем «Динамо» Киев сыграет за право участия в групповой стадии Лиги Чемпионов

В сезоне 2020/2021 столичный клуб будет играть под руководством Мирчи Луческу. Румынский специалист известен тем, что 12-ть лет проработал в донецком «Шахтере» и в том числе приводил команду к победе в Кубке УЕФА.

Бело-голубые по итогам сезона финишировали на втором месте в турнирной таблице. В рейтинге стран участниц УЕФА Украина занимает 10-е место, что дает право на одну прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Обладатель второго места в турнирной таблице стартует с третьего раунда квалификации представителей лиг, а значит для выхода в групповую стадию Лиги Чемпионов необходимо одержать две победы.

«Динамо» как минимум гарантировало себе участие в групповой стадии Лиги Европы. Выход в группу второго по значимости еврокубкового турнира будет в случае поражения на одном из двух отборочных этапов. Из-за пандемии коронавируса 3-й квалификационный раунд пройдет в формате одной игры, плей-офф отборочного этапа в традиционной форме с двумя матчами: в гостях и на выезде.

Имя соперника «Динамо» узнает 1 сентября, когда пройдет жеребьевка отборочного раунда. Первые матчи пройдут 15 и 16 сентября, игры плей-офф 22 и 30 сентября. После жеребьевки, лучшие букмекерские конторы скорректируют шансы команд с учетом точных имен соперников, а пока разберем, с кем «Динамо» может сыграть в квалификации на пути к групповому этапу Лиги Чемпионов.

Возможные соперники

В 3-ий отборочный раунд представителей лиг попадают команды:

– занявшие 3-е место в турнирах с 5 и 6 местом в рейтинге УЕФА;

– занявшие 2-е место в турнирах с 7 по 15 место в рейтинге УЕФА.

На данный момент известны 10-ть команды, которые претендуют на то, чтобы сыграть с «Динамо» в первом стыковом раунде:

– «Краснодар», Россия;

– «Локомотив» Загреб, Хорватия;

– «Ренн», Франция;

– «Рапид» Вена, Австрия;

– «Виктория Пльзень», Чехия;

– «Бенфика», Португалия;

– «Бешикташ», Турция;

– ПАОК, Греция;

– АЗ, Нидерланды;

– «Гент» Бельгия.

Последние годы для «Динамо» Киев еврокубки были не самыми удачными, но среди всех команд бело-голубые имеют хороший рейтинг. «Динамо» попало в группу сеяных команд, а значит точно не сыграет с «Бенфикой», «Бешикташем» и «Гентом», если «Бешикташ» не пройдет второй квалификационный раунд, то место сеяной команды займет «Виктория Пльзень». Из списка потенциальных соперников стоит вычеркнуть и «Краснодар», так как российские и украинские клубы разводят в еврокубках и встреча команд возможна только в плей-офф.

Из 11-ти команд, только пять являются участниками 3-го раунда, оставшиеся шесть: «Бешикташ», «Виктория Плзень», ПАОК, АЗ, «Локомотив» и «Рапид» начнут путь со второго раунда квалификации и сыграют между собой.