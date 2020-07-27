Це історія, яка пишеться на вік, – на горищі знайшли дерев’яний оклад-оздобу образу Гусятинської Матері Божої

Про чудову знахідка у Гусятині повідомляє Michele Baginskyi.

14 липня 2020 року віднайдений дерев’яний оклад-оздоба образу, правдоподібно, Гусятинської Матері Божої. Віднайшли під час ремонтних робіт на горищі захристії. Була схована, розділена на чотири частини, складена і засипана землею.

Зроблено це було більш всього в 1946 році, коли почали господарювати радянські визволителі і закрили храм. Священники францисканці рятуючи своє життя, і то, що було найцінніше, що могли взяти з собою, тому, можливо, так як взяли образ св. Антонія з бічного вівтаря без рами, взяли також образ Гусятинської Матері Божої із головного вівтаря, втікаючи до Польщі.

Боже дякуємо за таку чудову знахідку! Дякуємо, що ти нас провадиш своєю дорогою і у всіх справах Ти з нами та перемагаєш. Дякуємо Тобі св. Антонію! – ділиться емоціями чоловік.

Подальші кроки: шукають спеціалістів у реставрації. Потребують дуже важливої допомоги, хто хотів би бути спонсором реставрації всього образу, увійде в історію храму св. Антонія на завжди (тільки без політики, бо якраз такий час).

Людина має бути благочестива, з чистим наміром, бо свята справа. Це історія, яка пишеться на віки.

Дякую Павлу Ониськів, за швидко виготовлену тимчасову рамку для збереження і виставлення цієї оздоби образу у храмі св. Антонія у Гусятині.

Щодо історії монастиря, одні входять позитивно, інші негативно, і не розуміють цього. Боже прости, бо не знають, що роблять. Я особисто дякую, бо гарна школа і дякуючи цьому прискорюється процес у вирішенні усіх питань, щодо пам’ятки архітектури національного значення, і дай Боже у майбутньому санктуарія св. Антонія, або Гусятинської Матері Божої.

Одні будують інші руйнують. Одні рятують інші перешкоджають. Нічого нового в історії. Так показується бур’ян і зріє пшениця. Виходять на яв ті, що шкодять розвитку Гусятина, і зріють ті, котрі допомагають або хотять допомагати.

Добрим людям подяка, злим покаяння. Бути добру!

Францисканці Гусятина вдячні за цей дарунок від Бога і бажають усім Францисканського миру та добра!

Рахунок для пожертв на відновлення храму:

5168 7422 0513 2867 (приватбанк)