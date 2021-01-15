Теребовлянське підприємство розіграло торги на будівництво свердловини з власним інженером

Комунальне підприємство Білецької сільської ради «Великоглибочецьке» (Тернопільська область) оголосило про намір укласти угоду з приватним підприємцем Романом Нижником на будівництво свердловини за 205,4 тис. грн.

Згідно з тендерною документацією, свердловина необхідна селу для резервного водопостачання об’єктів соціальної сфери і має бути збудована до кінця січня 2021 року. Проте станом на 14 січня угода ще не була підписана.

Участь в торгах від комунального підприємства, окрім приватного підприємця Романа Нижника, взяло лише ТОВ «Метростандарт», що зареєстровано в місті Теребовля, Тернопільської області.

Згідно з довідкою про наявність працівників, яку «Метростандарт» подавало на інші торги, зокрема, на тендер у вересні 2018 року від «Львівтрансгазу», Роман Нижник був інженером на підприємстві. Приватним підприємцем він зареєструвався лише у листопаді 2019 року.

Крім того, документи на дані торги були подані конкурентами майже одночасно – з різницею у 20 хвилин, 28 грудня після завершення офіційного робочого дня.

Згідно з даними Clarity, наразі Роман Нижник загалом підписав десять угод на понад 134 тис. грн.