Що працює ефективніше: таргет чи контекст?

Розкрутка бізнесу у мережі за допомогою реклами давно довела свою ефективність. Але коли потрібно запускати рекламну кампанію, вебмайстри опиняються на роздоріжжі: таргетоване просування вибрати чи контекстне. Постійне ускладнення інструментів маркетингу формує плутанину між принципово різними поняттями. Розберемось, у чому особливості кожного виду реклами, коли варто використовувати ту чи іншу, в яких випадках комбінування забезпечить максимальну конверсію.

Особливості та переваги таргету

Таргетована реклама являє собою оголошення в соціальних мережах для аудиторії, чітко підібраної за віком, статтю, інтересам, поведінковим факторам та іншим параметрам. У разі грамотного підходу така реклама приваблює увагу цільових користувачів, популяризує бренд чи продукт, забезпечує підвищення корисного трафіку. Серед переваг цього маркетингового інструменту виділимо:

гнучкість налаштування критеріїв для показу;

можливість глибокої сегментації клієнтів;

різноманітність форматів, від ефектних банерів до коротких відео та каруселей;

зручне тестування реакції різних аудиторій на пропозиції;

можливість створення позитивних асоціацій у «холодних» лідів;

просте відстеження результативності.

Коли приймається рішення про те, яку рекламу вибрати для сайту, важливо пам’ятати, що таргет ідеально підходить для «прогріву» зацікавлених користувачів, ще не знайомих з товаром чи навіть брендом. При незначних фінансових інвестиціях можна запустити креативну рекламу та контролювати її ефективність, наприклад, за числом замовлень чи переходів на сайт. А за необхідності легко вносити коригування у режимі реального часу, налаштовувати портрет ЦА відповідно до поточних потреб. Продавати унікальні послуги чи продукцію також краще за допомогою таргету.

Особливості та переваги контексту

Якщо планується робота з широким спектром користувачів, готових до підписки, здійснення покупки, чи виконання іншої цільової дії, то варто розглянути контекстне просування. Короткі оголошення показуються на сторінці видачі пошуковика зверху та на партнерських сайтах. А якщо товари розміщені на платформі Google Shopping, то рекламувати їх можна з демонстрацією зображення продукції. Головна перевага контексту у тому, що інформацію показують людині, тільки якщо вона ввела відповідний пошуковий запит. Цей фактор забезпечує багато позитивних аспектів:

мотивація «теплих» лідів до швидкої покупки;

можливість обійтися без аналізу та сегментації аудиторії;

малі ризики нецільових показів;

витрати бюджету тільки на тих, хто готовий діяти.

У момент готовності потенційного клієнта до покупки контекстна реклама стане кращим інструментом, щоб спрямувати користувача на сайт й одразу отримати прибуток. Для проєкту з уже сформованим попитом можна легко підвищити продажі, адже клієнти чітко пишуть запити та отримують відповідний результат. Оплата за кліки, а не за покази, економить кошти вебмайстра. Показ відповідно до змісту запитів, а не до портретів клієнтів дає можливість охопити навіть тих, хто ще не виділений як вид цільових користувачів. Також радує можливість швидкого запуску кампанії без затрат часу на підготовку.

Відмінність контекстної та таргетованої реклами у тому, що перша ефективніше працює на взаємодію з «теплими» користувачами, а друга більше підходить для формування інтересу у «холодної» цільової аудиторії, яка у перспективі може забезпечувати високу конверсію, але пізніше. Якщо заохотити до кампанії чи акції потрібно обидва типи аудиторії, тоді варто використовувати комбінацію таргету та контексту. Це допоможе формувати привабливий образ бренду та підтримувати інтерес публіки до нього, будувати з аудиторією довготривалі відносини. Ще маркетингова стратегія, що поєднує різні види реклами, чудово вирішує завдання по максимальному охопленню цільових клієнтів, збільшенню продажів.