На Тернопільщині нетверезий водій BMW спровокував лобове зіткнення з Skoda

3 листопада в Борщівському районі сталася важка аварія, у результаті якої травмувався 35-річний водій. ДТП сталося на трасі Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець, де водій автомобіля BMW, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, допустив лобове зіткнення з автомобілем Skoda.

Внаслідок зіткнення постраждав водій Skoda, якого бригада екстреної медичної допомоги доставила до лікарні в важкому стані. Поліцейські, що приїхали на місце події, з’ясували, що водій BMW мав 1,43% алкоголю в крові, що вдвічі перевищує допустиму норму. Затримання порушника було здійснене відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Проти нетверезого водія розпочато кримінальне провадження за статтею 286-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.