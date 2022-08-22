Що таке фунгіциди та як їх застосовують

Аграріям доводиться боротися всіма силами з фітопатогенами, грибковими захворюваннями та шкідниками, які можуть завдати збитків врожаю як з економічної точки зору, так і з якісної. При грамотному застосуванні фунгіциди виступають вірними помічниками в цій боротьбі, пригнічуючи розвиток грибків і підвищуючи життєздатність культивованої рослини.

Експерти рекомендують використовувати для захисту колосових культур трикомпонентний продукт Максим Форте. У його складі присутні речовини різних класів: фенілпіроли, триазоли та стробілурини, які впливають на цілий патогенний комплекс в посіві зернових.

Ринок препаратів сільськогосподарського призначення постійно розширюється. Розглянемо основні аспекти застосування засобів.

Спектр дії фунгіцидів

Особливий вид пестицидів, спрямований на знищення грибної мікрофлори на клітинному рівні, тримає під контролем також бактеріальні інфекції.

До значного зниження врожаю призводить ураження посівів низкою захворювань:

борошниста роса;

снігова цвіль;

іржа;

сітчаста плямистість;

тверда, кам’яна та летюча сажка;

септоріоз;

пліснявіння насіння;

кореневі гнилі.

Спільно з передпосівною обробкою фунгіцидними речовинами проводять комплекс заходів в ході розвитку рослини за допомогою хімічних і біологічних агропрепаратів з превентивною метою або лікування хвороб.

Способи взаємодії

Фунгіциди діють в трьох напрямках:

підвищують врожайність завдяки зниженню втрат від хвороб;

покращують якість кінцевого продукту через знищення патогенів;

збільшують тривалість зберігання здорового продукту вільного від збудників хвороб.

За способом проникнення та розподілу компонентів в тканинах організму розрізняють контактні, системні та сумішеві. Перший вид, потрапляючи на надземні органи, залишається на поверхні та вражає шкідників при безпосередньому контакті з ним. Ефективність залежить від погодних умов, стійкості препарату до опадів, тривалості впливу, кількості застосовуваного засобу.

Сила дії системних продуктів зовсім не залежить від зовнішніх факторів. Вони проникають в рослини, поширюються через судинні системи по всьому організму та знищують патогени зсередини.

Сумішеві фунгіциди діють у двох напрямках одночасно та вважаються високоефективними агрозасобами.

Знешкодження збудників досягається шляхом протруювання, обробки на різних стадіях вегетації, а також внесення в ґрунт.