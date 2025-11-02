Зупинилося серце молодого захисника Тараса Мороза з Тернопільщини

Він боровся за життя у лікарні так, як і боровся в кривавому бою – мужньо, до останнього…Але, на жаль, серце Воїна зупинилося. Повідомляють у Скориківській громаді.

Схиляємо голови в жалобі та скорботі. Після важкого поранення, під час лікування, 01 листопада 2025 р., помер мужній Герой, наш земляк, уродженець села Лозівка – МОРОЗ ТАРАС ІГОРОВИЧ, 19.06.1989 року народження.



“Тарас це – приклад справжнього Воїна з великою мужністю і незламністю духа. Він був сильним, рішучим та безстрашним”, – так про Його військові подвиги, відвагу, самовідданість та про те, як Він проявляв себе з перших днів Героєм, готовим підставити під кулі себе заради інших, відгукуються побратими та бойові медики. Про тяжкі кілометри під вогнем, про біль, кров та страшні бої, про те, як попри своє важке поранення, виносив на собі хлопців та врятував життя багатьом побратимам…



І хоча шляхи у житті були не прості, але його вчинок для Батьківщини це – не випадковість, це – людяність. Це – справжнє значення слова “Захисник”, як приклад для всіх нас, що Україну тримають сміливі та віддані сини і дочки, які не чекають наказу, щоб рятувати чиєсь життя жертвуючи своїм.



Висловлюємо співчуття брату померлого Героя – Віталію, який зараз на фронті, стоїть на Захисті Батьківщини. І дякуємо … І Тим, хто ціною власного болю віддав життя за рідну Землю і Тим, хто тримає фронт, захищаючи Україну і Честь загиблих братів та сестер.



Щиро співчуваємо і побратимам Тараса, рідним, друзям, усім, хто знав мужнього Воїна.



Вічна наша Слава та Пам’ять Герою України!

Поділіться:









