Сучасні резервні системи безперебійного живлення

Резервне живлення найчастіше використовується віддаленими заміськими будинками, котеджами, виробничими та промисловими об’єктами, коли є ймовірність появи тривалих перебоїв. Відсутність електрики по дискомфорту складно з чимось порівнювати, тому що це ключове благо сучасної людини.

Вирішення цієї проблеми просте – використання систем резервного електропостачання. Відповідне обладнання та оснащення пропонує компанія «Power Solutions» за посиланням www.powersol.com.ua, де на вибір є пропозиції, як для промислових об’єктів, так і для офісів, невеликого бізнесу і приватних будинків. Співпраця з провідними виробниками є гарантом поставок надійних і ефективних рішень з гарантією.

Як працює безперебійне живлення?

Всі пристрої й устаткування працюють від мережі, але в разі її відключення відбувається швидкий перехід на роботу від джерел. Як тільки основна електрика відновила роботу, відбувається автоматична зарядка автономних елементів живлення.

Наявність в котеджах, на дачі або в заміському будинку подібної системи є великою перевагою через те, що обладнання захищається і продовжує працювати навіть в екстремальних ситуаціях. Дана система обов’язково необхідна в наступних випадках:

в будинку є електрика, але воно часто відключається;

є обмеження на потужність обладнання;

встановлена ​​дорога система опалення;

погана якість зовнішньої електроенергії;

часті перепади напруги.

Склад резервного джерела включає інвертор і систему акумуляторів. Найчастіше використовується стабілізатор і джерело резервного живлення на вході в будинок. В якості альтернативи можна використовувати стабілізатори та ДБЖ окремо на котел, холодильник, телевізор або комп’ютер.

Особливості співпраці з «Power Solutions»

Загальні інтереси всього колективу фахівців привели до реалізації однієї мети – правильному проектуванню систем резервного постачання з оптимальним підбором обладнання та техніки. Професіоналізм є важливим елементом, як і чесність по відношенню до партнерів та клієнтів.

Основою пропозицій є професійне обладнання для офісів, промислових об’єктів, заміських будинків, дач і котеджів. У більшості випадків співпраця гарантується за системою «все включено». Все починається з проектування і закінчується фактичною реалізацією проекту з урахуванням особистих переваг кожного клієнта.









