До Дня Незалежності України на Тернопільщині розгорнули найдовший державний прапор

Майже три тисячі мешканців Скала-Подільської громади Тернопільщини та Гуківської громади в Хмельницькій області встановили Національний рекорд України – вони розгорнули державний прапор України завдовжки у три кілометри і шириною в один метр.

— Напередодні 30-річчя Незалежності України ми символічно об‘єднали дві області. Цей стяг сьогодні означає єднання усіх регіонів держави: ми цілісні, ми самодостатні, а наша сила — в єдності!, — розповідає голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш

Рекорд, встановлений на честь 30-ї річниці Незалежності України зафіксували представники Національного реєстру рекордів. Рекорд, встановлений на честь 30-ї річниці Незалежності України зафіксували представники Національного реєстру рекордів.

Кожен, хто долучився до події отримав пам‘ятний сертифікат учасника рекорду.

Після фіксації рекорду відбувся флеш-моб «Заплетемо Україну разом», а також святковий концерт з мистецькою програмою народних колективів Тернопільщини і Хмельниччини