Тернопільщину накриє сильний вітер: оголосили жовтий рівень небезпеки

Через погіршення погодних умов, а зокрема, через сильні пориви вітру у Тернопільській області оголосили жовтий рівень небезпеки.

У Тернопільському гідрометцентрі повідомляють про попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І) по Тернопільській області та м. Тернопіль.

В найближчу годину і до кінця доби 24 серпня та вночі 25 серпня місцями по області очікуються пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с.

У Тернополі найближчу годину і до кінця доби 24 серпня та вночі 25 серпня очікуються пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).