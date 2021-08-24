Тернопільщину накриє сильний вітер: оголосили жовтий рівень небезпеки
Через погіршення погодних умов, а зокрема, через сильні пориви вітру у Тернопільській області оголосили жовтий рівень небезпеки.
У Тернопільському гідрометцентрі повідомляють про попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І) по Тернопільській області та м. Тернопіль.
В найближчу годину і до кінця доби 24 серпня та вночі 25 серпня місцями по області очікуються пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с.
У Тернополі найближчу годину і до кінця доби 24 серпня та вночі 25 серпня очікуються пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с.
(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).