Центр подології Stoppa оголошує набір на курси «Апаратний медичний педикюр з основами подології»
Зима – чудовий час для навчання!
Центр подології Stoppa 👣оголошує набір на зимові курси «Апаратний медичний педикюр з основами подології», які відбудуться у грудні та січні.
⠀
➡️Тривалість курсу 4 дні: 15 годин теорії, 20 годин практики.
⠀
❗️ За 4 дні інтерсивного навчання ви станете професіоналом у даній сфері, навчимо працювати на якісному сертифікованому обладнанні.
⠀
❗️Навчає Яна Оприсок — директор центру, сертифікований методист із медичною освітою, чемпіонка України з апаратного медичного педикюру Global Nail Pod, триразовий призер міжнародних конкурсів (🏆нагороди говорять про рівень кваліфікацї викладача, єдиний спеціаліст у Тернополі такого рівня).
⠀
👇На курсі ви навчитеся:
✅теорії педикюру
✅вимог до обладнання та проведення процедури
✅основним правилам в роботі спеціалістів
✅лікувати шкіру та нігті
✅пройдете основи анатомії та фізіології, основні захворювання та їх профілактика
✅послідовність проведення процедури
✅техніки виконання апаратного педикюру
✅роботі з фрезером
✅правильно підбирати насадки та їх образивність
✅навчитесь користуватися всіма видами інструментів, дезінфікувати і стерилізувати їх
✅готувати кабінет до роботи.
⠀
☝️Для практичної частини надаємо моделей і необхідні препарати.
☝️Після закінчення курсу випускники отримують Дипломи, безцінні знання, «поставлену руку» в проведенні процедур.
⠀
💥Навчання унікальне, не пропустіть, кількість місць обмежена.
⠀
✋Телефонуйте 096 846 85 61