Центр подології Stoppa оголошує набір на курси «Апаратний медичний педикюр з основами подології»

Зима – чудовий час для навчання!

Центр подології Stoppa 👣оголошує набір на зимові курси «Апаратний медичний педикюр з основами подології», які відбудуться у грудні та січні.

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➡️Тривалість курсу 4 дні: 15 годин теорії, 20 годин практики.

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❗️ За 4 дні інтерсивного навчання ви станете професіоналом у даній сфері, навчимо працювати на якісному сертифікованому обладнанні.

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❗️Навчає Яна Оприсок — директор центру, сертифікований методист із медичною освітою, чемпіонка України з апаратного медичного педикюру Global Nail Pod, триразовий призер міжнародних конкурсів (🏆нагороди говорять про рівень кваліфікацї викладача, єдиний спеціаліст у Тернополі такого рівня).

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👇На курсі ви навчитеся:

✅теорії педикюру

✅вимог до обладнання та проведення процедури

✅основним правилам в роботі спеціалістів

✅лікувати шкіру та нігті

✅пройдете основи анатомії та фізіології, основні захворювання та їх профілактика

✅послідовність проведення процедури

✅техніки виконання апаратного педикюру

✅роботі з фрезером

✅правильно підбирати насадки та їх образивність

✅навчитесь користуватися всіма видами інструментів, дезінфікувати і стерилізувати їх

✅готувати кабінет до роботи.

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☝️Для практичної частини надаємо моделей і необхідні препарати.

☝️Після закінчення курсу випускники отримують Дипломи, безцінні знання, «поставлену руку» в проведенні процедур.

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💥Навчання унікальне, не пропустіть, кількість місць обмежена.

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✋Телефонуйте 096 846 85 61

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