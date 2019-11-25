13:45 | 25.11.2019
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Центр подології Stoppa оголошує набір на курси «Апаратний медичний педикюр з основами подології»

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Зима – чудовий час для навчання!
Центр подології Stoppa 👣оголошує набір на зимові курси «Апаратний медичний педикюр з основами подології», які відбудуться у грудні та січні.

➡️Тривалість курсу 4 дні: 15 годин теорії, 20 годин практики.

❗️ За 4 дні інтерсивного навчання ви станете професіоналом у даній сфері, навчимо працювати на якісному сертифікованому обладнанні.

❗️Навчає Яна Оприсок — директор центру, сертифікований методист із медичною освітою, чемпіонка України з апаратного медичного педикюру Global Nail Pod, триразовий призер міжнародних конкурсів (🏆нагороди говорять про рівень кваліфікацї викладача, єдиний спеціаліст у Тернополі такого рівня).

👇На курсі ви навчитеся:
теорії педикюру
вимог до обладнання та проведення процедури
основним правилам в роботі спеціалістів
лікувати шкіру та нігті
пройдете основи анатомії та фізіології, основні захворювання та їх профілактика
послідовність проведення процедури
техніки виконання апаратного педикюру
роботі з фрезером
правильно підбирати насадки та їх образивність
навчитесь користуватися всіма видами інструментів, дезінфікувати і стерилізувати їх
готувати кабінет до роботи.

☝️Для практичної частини надаємо моделей і необхідні препарати.
☝️Після закінчення курсу випускники отримують Дипломи, безцінні знання, «поставлену руку» в проведенні процедур.

💥Навчання унікальне, не пропустіть, кількість місць обмежена.

Телефонуйте 096 846 85 61

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