Тернопільська майстриня Анастасія Соколовська створює унікальні 3-D чашки

Тернополянка Анастасія Соколовська вміє перетворити звичайне горня на справжній витвір мистецтва, при чому, практичний. Професійна ліпка створює чашку об’ємною, крім того, відображає кожне побажання замовника. У колекції Анастасії роботи з ліпленими квітами, їжею, тваринами і навіть людьми.

Основним джерелом натхнення майстрині є щасливі замовники. Ми поспілкувалися з Анастасією, щоб розповісти читачам «Погляду» про цей вид творчості.

Анастасіє, розкажи про те, як ти почала цим займатися.

З дитинства я любила створювати щось своїми руками. І якщо в мене був вибір що подарувати близьким, то завжди це мало бути щось зроблене власноруч. Масмаркет мене приваблював менше, ніж роботи талановитих майстрів, бо в них вкладено душу. Люблю ходити по ярмарках та виставках. І часто затримую свій погляд коли бачу щось особливе в роботі. Творчість – це частинка мене. Тому і вирішила для себе що створюватиму щось особливе, яке б поєднувало в собі красу та практичність

Чи складно давалися перші роботи і в чому складність створення такої чашки?

Перші роботи я подарувала близьким, кожна наступна була все складнішою і не з першого разу вдавалась. Але основна моя задача – щоб замовнику сподобалось. І коли я отримала перші приємні відгуки – це мене здивувало, та дало енергію надалі втілювати бажання клієнтів. Складність роботи проявляється на кожному етапі створення кружечки. Від задумки дизайну до втілення, запікання та клеяння.

Де черпаєш натхнення?

Моє натхнення це однодумці, близькі люди та друзі. Також надихають природа та цікаві роботи інших майстрів. І найголовніше – це щасливі замовники, які повертаються не один раз

Це основна твоя зайнятість чи хобі?

На даний момент це є моєю основною зайнятістю, адже я ще закінчую навчання в університеті. Але планую розвиватись у роботах з полімерної глини. Найближчим часом хочу створювати блокноти з об’ємною палітуркою, також новорічні баночки та ложки з декором.

Яка найскладніша робота?

Усі роботи по-своєму складні та водночас цікаві. І кожен новий дизайн це як виклик для мене. Інколи сама не знаю з чого почати. Але часові рамки не дозволяють довго думати, я налаштовую себе на позитив та створюю замовлення. З останніх робіт це був Хаскі, якого потрібно було зробити з картинки. Обдумавши кожну деталь, її розміщення, я поступово втілювала його в дизайн кружечки

Є майстри, які виготовлять чашки із портретами. Чи бували в тебе такі замовлення і як досягти схожості?

Кожен майстер робить в своїй техніці. Моя техніка – це умовна стилізація людини по фото. Тобто передаю лише загальні риси. А суто портретне робота вимагає більше часу та старань, і думаю що це буде наступним етапом в роботі.

Чи багато маєш замовлень і як борешся з конкурентами?

Потрібно вирізняти себе з поміж інших майстрів своїм стилем та подачею виробів. Думаю, що на кожен товар є свій покупець. Замовники самі вирішують, що їм більше до вподоби. А з замовленнями то очевидно, що перед святами в майстрів час обмежений. Тому це чудово коли люди звертаються заздалегідь.

Розкажи, в чому особливість такого горнятка і чи потребує воно особливого догляду?

Кожне горнятко я роблю індивідуально, узгоджую кожен етап з замовником. Продумую дизайн та кожен елемент декору: що потрібно змінити чи додати, які кольори підібрати, форму та розмір кружечки. Насправді над одним горнятком потрібно довго працювати, але тоді воно буде особливим. Гаряче у таке горнятко можна наливати, але рекомендується не рухати декор, коли кружечка гаряча. Також не бажано гріти в мікрохвильовій печі і мити у посудомийні машині. Потрібно берегти та поводитись акуратно і тоді декор буде слугувати довго.

Квітослава Вінчук