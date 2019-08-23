Візит до ЛОРа. Мета – профілактика

Біль в горлі, вухах, тривалий нежить, закладеність носа – з цим проблемами люди часто звертаються до отоларинголога (його ще називають ЛОР). Відбувається це переважно тоді, коли ці симптоми вже з’явилися і завдають хворому сильний дискомфорт.

Лікар, оглянувши пацієнта і отримавши результати аналізів, призначить лікування і необхідні процедури, які досить швидко поставлять людину на ноги. Але вони не вбережуть його від появи хвороб верхніх дихальних шляхів і вуха в майбутньому. Для цього якраз і існує профілактика, з метою якої і треба регулярно ходити до ЛОРа саме в здоровому стані.

Що може зробити лікар під час профілактичного огляду?

По-перше, він може виявити хронічні вогнища уповільнених інфекцій, про які людина і не підозрює. Вони можуть локалізуватись на мигдаликах і інших лімфатичних утвореннях носоглотки. А при найменшому ослабленні імунітету або переохолодженні такі приховані інфекції дають про себе знати. Тому їх необхідно ліквідувати заздалегідь. Для цього використовують різні схеми лікування, які включають призначення препаратів, фізіотерапевтичних процедур, промивань і т.д.

Це щодо носоглотки, а що з вухами?

У вухах можуть накопичуватися сірчані виділення у вигляді пробок. Ці утворення тривалий час ніяк не проявляються, але ЛОР за допомогою спеціальних інструментів обов’язково їх побачить і видалить. А робити це необхідно, так як пробки з часом стають причиною погіршення слуху або запальних процесів (в них можуть накопичуватися шкідливі бактерії).

Крім цього, лікар проведе бесіду з пацієнтом і порекомендує, яким чином проводити профілактику запальних захворювань ЛОР-органів. Вона може включати наступне:

Створення оптимальних умов (температури, вологості) в приміщеннях, де людина спить і проводить найбільше часу. Постійна надмірна сухість повітря і спека негативно впливають на загальне самопочуття і позбавляють вологи слизові дихальних шляхів, тому вони стають незахищеними і особливо сприйнятливими до вірусів і бактерій. Якщо немає можливості створити такі умови, наприклад, на роботі, можна використовувати спеціальні сольові розчини для зволоження слизової носа. Підвищення місцевого імунітету. У цьому допоможуть різні медикаментозні засоби, які стимулюють формування захисних бар’єрів в дихальних шляхах. У таких препаратах як правило містяться діючі компоненти, що мають імуностимулюючу дію – цинк, вітамін С, ефірні масла і екстракти різних лікувальних рослин. Усунення проблем з кишечником. Важливо знати, що саме стан травної системи впливає на всю мікрофлору організму в цілому. А корисні бактерії, які живуть на слизових горла, носа, як раз і не дають розмножуватися патогенним мікроорганізмам. Тому, якщо свої “захисники” зникнуть, організму буде набагато важче протистояти інфекціям. У таких ситуаціях нормалізація флори кишечника є одним з компонентів комплексного лікування і профілактики захворювань ЛОР-органів. Підвищення і зміцнення захисних сил організму. Це і загартовування, і повноцінний відпочинок, і здоровий сон, і збалансоване харчування, і заняття спортом, і один з найголовніших заходів – відмова від куріння і алкогольних напоїв.

Ще одним важливим моментом профілактики є контрольований прийом антибіотиків. Тобто не можна при появі болю в горлі відразу думати, що це ангіна і займатися самолікуванням. Це в компетенції лише лікаря. А в більшості випадків можна обійтися застосуванням місцевих препаратів, які при дотриманні всіх рекомендацій лікаря допомагають досить швидко позбутися від неприємних симптомів.

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