На Тернопільщині за добу — 211 нових випадків коронавірусу

Станом на 13 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 23007 випадках діагноз лабораторно підтверджений (21493 випадки – дорослі, 1514 випадків – діти), з них 303 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 18526 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 6042 (4785 одужало, 65 летальних, 1192 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1068 (868 одужало, 9 летальних, 191 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1123 (927 одужало, 18 летальних, 178 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 982 (883 одужало, 17 летальних, 82 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1114 (886 одужало, 17 летальних, 211 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1089 (926 одужало, 23 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 140 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1064 (883 одужало, 14 летальних, 167 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 548 (504 одужало, 6 летальних, 38 продовжують хворіти);

– Козівський район – 679 (559 одужало, 5 летальних, 115 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1367 (1153 одужало, 22 летальних, 192 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 566 (488 одужало, 2 летальних, 76 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 944 (793 одужало, 17 летальних, 134 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 821 (601 одужало, 5 летальних, 215 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 336 (267 одужало, 3 летальних, 66 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 974 (758 одужало, 24 летальних, 192 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1889 (1454 одужало, 18 летальних, 417 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1663 (1275 одужало, 20 летальних, 368 продовжують хворіти);

– Шумський район – 738 (516 одужало, 17 летальних, 205 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 178 осіб;

проведено 1152 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 211 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 78 р. Монастириський район сел. Коропець, чоловік 89 р. Тернопільський район с. Гаї-Шевченківські.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (48 осіб)

Бережанський район (2 особи):

• м. Бережани – 1

• с. Літятин – 1

Борщівський район (18 осіб):

• м. Борщів – 1

• с. Стрілківці – 1

• с. Панівці – 1

• с. Озеряни – 1

• смт Скала-Подільська – 4

• с. Устя – 1

• с. Цигани – 1

• с. Лосяч – 5

• с. Іванків – 1

• с. Шупарка – 1

• с. Шишківці – 1

Бучацький район (1 особа):

• с. Броварі – 1

Гусятинський район (28 осіб):

• смт Гусятин – 8

• м. Копичинці – 5

• с. Личківці – 3

• с. Котівка – 1

• с. Вікно – 1

• с. Калагарівка – 1

• с. Паївка – 1

• с. Старий Нижбірок – 1

• с. Суходіл – 1

• с. Яблунів – 1

• с. Теклівка – 2

• смт Гримайлів – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Крогулець – 1

Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 5

• с. Колодрібка – 1

• с. Поділля – 1

Збаразький район (3 особи):

• смт Вишнівець – 3

Зборівський район (4 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 2

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

Козівський район (5 осіб):

• смт Козова – 1

• с. Конюхи – 3

• с. Росохуватець – 1

Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 2

• с. Млинівці – 2

• с. Жолоби – 1

• с. Великі Бережці – 1

• с. Підлісці – 1

️Лановецький район (12 осіб):

• м. Ланівці – 6

• с. Краснолука – 1

• с. Бережанка – 2

• с. Нападівка – 1

• с. Шушківці – 1

• с. Іванківці – 1

Монастириський район (0 осіб):

Підволочиський район (13 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 1

• с. Староміщина – 2

• с. Кам’янки – 1

• с. Криве – 1

• с. Зарубинці – 1

• с. Городниця – 1

• с. Старий Скалат – 1

Підгаєцький район (10 осіб):

• м. Підгайці – 1

• с. Сільце – 1

• с. Угринів – 1

• с. Галич – 1

• с. Литвинів – 1

• с. Поплави – 1

• с. Завалів – 4

Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 1

• смт Микулинці – 1

• с. Воля – 1

• с. Кобиловолоки – 1

Тернопільський район (31 особа):

• смт Велика Березовиця – 4

• с. Довжанка – 1

• с. Кип’ячка – 2

• с. Острів – 1

• с. Смиківці – 2

• с. Чистилів – 3

• с. Ступки – 1

• с. Петриків – 2

• с. Драганівка – 1

• с. Плотича – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Біла – 2

• с. Шляхтинці – 1

• с. Домаморич – 1

• с. Почапинці – 1

• с. Великі Гаї – 3

• с. Гаї-Гречинські – 2

• с. Соборне – 1

Чортківський район (12 осіб):

• м. Чортків – 9

• с. Звиняч – 1

• с. Джурин – 1

• с. Білобожниця – 1

Шумський район (6 осіб): • м. Шумськ – 1 • с. Шкроботівка – 1 • с. Мізюринці – 1 • с. Малі Дедеркали – 1 • с. Бриків – 1