На Тернопільщині за добу — 211 нових випадків коронавірусу
Станом на 13 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 23007 випадках діагноз лабораторно підтверджений (21493 випадки – дорослі, 1514 випадків – діти), з них 303 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 18526 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 6042 (4785 одужало, 65 летальних, 1192 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1068 (868 одужало, 9 летальних, 191 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1123 (927 одужало, 18 летальних, 178 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 982 (883 одужало, 17 летальних, 82 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1114 (886 одужало, 17 летальних, 211 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1089 (926 одужало, 23 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 140 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1064 (883 одужало, 14 летальних, 167 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 548 (504 одужало, 6 летальних, 38 продовжують хворіти);
– Козівський район – 679 (559 одужало, 5 летальних, 115 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1367 (1153 одужало, 22 летальних, 192 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 566 (488 одужало, 2 летальних, 76 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 944 (793 одужало, 17 летальних, 134 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 821 (601 одужало, 5 летальних, 215 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 336 (267 одужало, 3 летальних, 66 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 974 (758 одужало, 24 летальних, 192 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1889 (1454 одужало, 18 летальних, 417 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1663 (1275 одужало, 20 летальних, 368 продовжують хворіти);
– Шумський район – 738 (516 одужало, 17 летальних, 205 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 178 осіб;
проведено 1152 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 211 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 78 р. Монастириський район сел. Коропець, чоловік 89 р. Тернопільський район с. Гаї-Шевченківські.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (48 осіб)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Літятин – 1
Борщівський район (18 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Стрілківці – 1
• с. Панівці – 1
• с. Озеряни – 1
• смт Скала-Подільська – 4
• с. Устя – 1
• с. Цигани – 1
• с. Лосяч – 5
• с. Іванків – 1
• с. Шупарка – 1
• с. Шишківці – 1
Бучацький район (1 особа):
• с. Броварі – 1
Гусятинський район (28 осіб):
• смт Гусятин – 8
• м. Копичинці – 5
• с. Личківці – 3
• с. Котівка – 1
• с. Вікно – 1
• с. Калагарівка – 1
• с. Паївка – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Теклівка – 2
• смт Гримайлів – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Крогулець – 1
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 5
• с. Колодрібка – 1
• с. Поділля – 1
Збаразький район (3 особи):
• смт Вишнівець – 3
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 2
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Конюхи – 3
• с. Росохуватець – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 2
• с. Млинівці – 2
• с. Жолоби – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Підлісці – 1
️Лановецький район (12 осіб):
• м. Ланівці – 6
• с. Краснолука – 1
• с. Бережанка – 2
• с. Нападівка – 1
• с. Шушківці – 1
• с. Іванківці – 1
️Монастириський район (0 осіб):
Підволочиський район (13 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 1
• с. Староміщина – 2
• с. Кам’янки – 1
• с. Криве – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Городниця – 1
• с. Старий Скалат – 1
Підгаєцький район (10 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Сільце – 1
• с. Угринів – 1
• с. Галич – 1
• с. Литвинів – 1
• с. Поплави – 1
• с. Завалів – 4
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 1
• с. Воля – 1
• с. Кобиловолоки – 1
Тернопільський район (31 особа):
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Довжанка – 1
• с. Кип’ячка – 2
• с. Острів – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Чистилів – 3
• с. Ступки – 1
• с. Петриків – 2
• с. Драганівка – 1
• с. Плотича – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Біла – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Великі Гаї – 3
• с. Гаї-Гречинські – 2
• с. Соборне – 1
️Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 9
• с. Звиняч – 1
• с. Джурин – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Шкроботівка – 1
• с. Мізюринці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1