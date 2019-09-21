Внутрішній, зовнішній, комбінований. Чим небезпечний геморой?
70% українців у віці старше 40 років вже стикалися з такою проблемою, як геморой. Сидячий спосіб життя, вікові зміни в системі кровообігу, неправильне харчування і стреси – наслідки такого можуть бути вкрай болючими.
Геморой – саме так ми часто називаємо неприємну або проблемну життєву ситуацію. З подібним «гемороєм» знайоме більшість людей незалежно від віку і статі. Про саму ж патологію – поширене проктологічне захворювання – ми знаємо значно менше. Очевидно, що без особливої необхідності заглиблюватися в цю тему не дуже хочеться. Рівно до того часу, поки перші симптоми не потривожать нас самих.
Геморой – патологічне розширення вен заднього проходу і прямої кишки, яке може привести до збільшення гемороїдальних вузлів. Вони, в свою чергу, можуть запалюватися, кровоточити і «випадати» з анального каналу. У проктологічній практиці розрізняють внутрішній, зовнішній і комбінований типи захворювання, гостру і хронічну його форми.
У чому особливості?
Внутрішній, зовнішній, комбінований типи. Головна відмінність – локалізація гемороїдальних вузлів, тактика і складність лікування. Комбінований тип вважається найбільш проблематичним.
Гостра форма. Той самий випадок, коли мова йде про симптом «дуже боляче» як при дефекації, так і без неї, відчуття чужорідного тіла. Можна навіть і виявити це «тіло» при дотику до заднього проходу. Медичною мовою такий стан називається тромбозом зовнішніх гемороїдальних вузлів і випаданням тромбованих внутрішніх вузлів.
Хороша новина – гострий геморой є досить рідкісним явищем. Людина в ситуації, коли «дуже боляче”, не відкладає візит до лікаря, а значить отримує адекватну медичну допомогу.
Хронічна форма. Найпоширеніший випадок. Періодичні неприємні симптоми, епізоди кровоточивості з заднього проходу, ті ж «сторонні предмети» всередині або зовні, які здатні з’являтися і зникати, – все це може говорити про хронічний геморой.
Погана звичка: в ситуації «терпимо» або «само пройшло» людина рідше звертається до фахівця, вдаючись до самолікування або зовсім ігноруючи тривожну симптоматику. Результат – розвиток ускладнень, необхідність оперативного лікування (час для медикаментозного вже упущений), тривала реабілітація і довічна профілактична терапія.
Причини виникнення геморою
Перше, що варто зрозуміти і прийняти: геморой – це не вікове захворювання. Так, в літньому віці ризик і поширеність хвороби вища, що обумовлено рядом фізіологічних факторів старіння організму. При цьому геморой може бути в будь-якому віці – і у жінки, і у чоловіка. Причини гемороїдальної хвороби можна розділити на кілька груп:
- порушення мікроциркуляції крові – гіподинамія, сидячий спосіб життя;
- підвищений внутрішньочеревний тиск – підйом вантажів, запор, вагітність і пологи;
- роздратування і травмування анального каналу – проноси або, значно частіше, запори;
- спадкова схильність – наявність варикозного розширення вен кінцівок / органів у близьких родичів.
Чи варто говорити, що більшість людей не ведуть здоровий спосіб життя, не проходять заповітні 10 000 кроків на день, знайомі з потугами в туалетній кімнаті, важкими сумками? Ризик є у кожного. У того широкоплечого чоловіка з величезною штангою в фітнес-клубі теж.
Чим загрожує геморой?
Друге, що слід розуміти: геморой – це захворювання, яке піддається контролю на початкових стадіях і може стати справжньою проблемою при запущеній формі і розвитку ускладнень.
Щоб не доводити ситуацію до появи ускладнень, слід звернутися до проктолога при появі перших «дзвіночків».
Перші характерні симптоми:
- анальний свербіж;
- анальний жар або печіння;
- кров’янисті виділення в калі;
- слизові виділення в калі;
- дискомфорт і біль при дефекації;
- відчуття «чужорідного тіла» в аноректальному каналі.
ВАЖЛИВО: якщо хворобливі відчуття посилюються, тривають поза дефекацією, промацуються ущільнення, «вузлики» або їх «випадання» – настійно рекомендується записатися на прийом до лікаря-проктолога в найстисліші терміни.
Що може бути, якщо почекати з візитом до лікаря, а потім почекати ще і ще трохи?
Можливі ускладнення:
- аноректальні кровотечі й анемія – на будь-яких, але особливо пізніх стадіях геморою можливі рясні кровотечі, слабкість, запаморочення; а це небезпека для здоров’я, в найскладніших випадках і для життя пацієнта;
- тромбофлебіт (тромбоз) гемороїдальних вузлів – тромб в судинних сплетеннях прямої кишки, біль;
- хронічна анальна тріщина – рана / виразка в анальному каналі, яка травмується при кожній дефекації, біль;
- парапроктит – гнійне запалення в області прямої кишки, ризик запального процесу в органах сечостатевої системи, сепсису.
+1 до вищепереліченого – можлива поява постійного анального свербежу. Хороша новина – випадки летального результату від гемороїдальної хвороби на сьогоднішній день не зафіксовано.
До зустрічі з проктологом
Припустимо, характерні симптоми з’явилися, а візит до проктолога в найближчі дні з якихось причин неможливий. Що робити для полегшення свого стану?
- Виключити з раціону всі продукти і напої, що провокують порушення стільця – наприклад, алкоголь і гостру їжу.
- Відмовитися від підйому тяжкості. Для тендітної жінки вага більше 2 кг – це тягар.
- При сидячій роботі кожні 40-50 хвилин вставати і трохи ходити.
- Вибрати медичний препарат для зняття симптомів геморою.
- Обов’язково записатися на прийом до проктолога.