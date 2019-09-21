Внутрішній, зовнішній, комбінований. Чим небезпечний геморой?

70% українців у віці старше 40 років вже стикалися з такою проблемою, як геморой. Сидячий спосіб життя, вікові зміни в системі кровообігу, неправильне харчування і стреси – наслідки такого можуть бути вкрай болючими.

Геморой – саме так ми часто називаємо неприємну або проблемну життєву ситуацію. З подібним «гемороєм» знайоме більшість людей незалежно від віку і статі. Про саму ж патологію – поширене проктологічне захворювання – ми знаємо значно менше. Очевидно, що без особливої ​​необхідності заглиблюватися в цю тему не дуже хочеться. Рівно до того часу, поки перші симптоми не потривожать нас самих.

Геморой – патологічне розширення вен заднього проходу і прямої кишки, яке може привести до збільшення гемороїдальних вузлів. Вони, в свою чергу, можуть запалюватися, кровоточити і «випадати» з анального каналу. У проктологічній практиці розрізняють внутрішній, зовнішній і комбінований типи захворювання, гостру і хронічну його форми.

У чому особливості?

Внутрішній, зовнішній, комбінований типи. Головна відмінність – локалізація гемороїдальних вузлів, тактика і складність лікування. Комбінований тип вважається найбільш проблематичним.

Гостра форма. Той самий випадок, коли мова йде про симптом «дуже боляче» як при дефекації, так і без неї, відчуття чужорідного тіла. Можна навіть і виявити це «тіло» при дотику до заднього проходу. Медичною мовою такий стан називається тромбозом зовнішніх гемороїдальних вузлів і випаданням тромбованих внутрішніх вузлів.

Хороша новина – гострий геморой є досить рідкісним явищем. Людина в ситуації, коли «дуже боляче”, не відкладає візит до лікаря, а значить отримує адекватну медичну допомогу.

Хронічна форма. Найпоширеніший випадок. Періодичні неприємні симптоми, епізоди кровоточивості з заднього проходу, ті ж «сторонні предмети» всередині або зовні, які здатні з’являтися і зникати, – все це може говорити про хронічний геморой.

Погана звичка: в ситуації «терпимо» або «само пройшло» людина рідше звертається до фахівця, вдаючись до самолікування або зовсім ігноруючи тривожну симптоматику. Результат – розвиток ускладнень, необхідність оперативного лікування (час для медикаментозного вже упущений), тривала реабілітація і довічна профілактична терапія.

Причини виникнення геморою

Перше, що варто зрозуміти і прийняти: геморой – це не вікове захворювання. Так, в літньому віці ризик і поширеність хвороби вища, що обумовлено рядом фізіологічних факторів старіння організму. При цьому геморой може бути в будь-якому віці – і у жінки, і у чоловіка. Причини гемороїдальної хвороби можна розділити на кілька груп:

порушення мікроциркуляції крові – гіподинамія, сидячий спосіб життя;

підвищений внутрішньочеревний тиск – підйом вантажів, запор, вагітність і пологи;

роздратування і травмування анального каналу – проноси або, значно частіше, запори;

спадкова схильність – наявність варикозного розширення вен кінцівок / органів у близьких родичів.

Чи варто говорити, що більшість людей не ведуть здоровий спосіб життя, не проходять заповітні 10 000 кроків на день, знайомі з потугами в туалетній кімнаті, важкими сумками? Ризик є у кожного. У того широкоплечого чоловіка з величезною штангою в фітнес-клубі теж.

Чим загрожує геморой?

Друге, що слід розуміти: геморой – це захворювання, яке піддається контролю на початкових стадіях і може стати справжньою проблемою при запущеній формі і розвитку ускладнень.

Щоб не доводити ситуацію до появи ускладнень, слід звернутися до проктолога при появі перших «дзвіночків».

Перші характерні симптоми:

анальний свербіж;

анальний жар або печіння;

кров’янисті виділення в калі;

слизові виділення в калі;

дискомфорт і біль при дефекації;

відчуття «чужорідного тіла» в аноректальному каналі.

ВАЖЛИВО: якщо хворобливі відчуття посилюються, тривають поза дефекацією, промацуються ущільнення, «вузлики» або їх «випадання» – настійно рекомендується записатися на прийом до лікаря-проктолога в найстисліші терміни.

Що може бути, якщо почекати з візитом до лікаря, а потім почекати ще і ще трохи?

Можливі ускладнення:

аноректальні кровотечі й анемія – на будь-яких, але особливо пізніх стадіях геморою можливі рясні кровотечі, слабкість, запаморочення; а це небезпека для здоров’я, в найскладніших випадках і для життя пацієнта;

тромбофлебіт (тромбоз) гемороїдальних вузлів – тромб в судинних сплетеннях прямої кишки, біль;

хронічна анальна тріщина – рана / виразка в анальному каналі, яка травмується при кожній дефекації, біль;

парапроктит – гнійне запалення в області прямої кишки, ризик запального процесу в органах сечостатевої системи, сепсису.

+1 до вищепереліченого – можлива поява постійного анального свербежу. Хороша новина – випадки летального результату від гемороїдальної хвороби на сьогоднішній день не зафіксовано.

До зустрічі з проктологом

Припустимо, характерні симптоми з’явилися, а візит до проктолога в найближчі дні з якихось причин неможливий. Що робити для полегшення свого стану?

Виключити з раціону всі продукти і напої, що провокують порушення стільця – наприклад, алкоголь і гостру їжу. Відмовитися від підйому тяжкості. Для тендітної жінки вага більше 2 кг – це тягар. При сидячій роботі кожні 40-50 хвилин вставати і трохи ходити. Вибрати медичний препарат для зняття симптомів геморою. Обов’язково записатися на прийом до проктолога.