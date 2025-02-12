Як розлучитись українцям в 2025 році, які перебувають в Польщі?



Розлучення для українців в 2025 році, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом проходить через кілька етапів. Одразу можна сказати, що найзручніше буде оформити розлучення через суд в Україні, навіть якщо обоє з подружжя знаходяться на території Польщі. У Польщі розлучення регулюється польським законодавством, незалежно від громадянства подружжя. Якщо ви українці, які перебувають у Польщі, вам потрібно буде слідувати польському законодавству щодо розлучення.



Подружжя повинно подати спільну заяву про розлучення до суду, у якому вони проживають. Заява повинна містити інформацію про подружжя, їхнє місце проживання, причини розлучення тощо. Суд визначить місце проживання подружжя, яке буде основним місцем проведення розлучення.



Далі суд розгляне справу про розлучення та вирішить питання про поділ майна, оплату аліментів тощо. Після розгляду справи суд винесе вирок про розлучення, який буде офіційно оформлений. Якщо у вас є документи, видані в Україні, вам потрібно буде перекласти їх на польську мову та легалізувати їх у відповідних органах. Якщо ви одружилися в Україні, вам потрібно буде визнати ваш шлюб у Польщі, щоб подати заяву про розлучення. Українці, які перебувають у Польщі, мають право на розлучення згідно з польським законодавством, але їм потрібно буде дотримуватися всіх необхідних процедур та вимог.



Для розлучення українских громадян в Польщі потрібно слідуючі документи:



Заява про майбутнє розлучення (wniosek o rozwód):

Подружжя повинно подати спільну заяву про розлучення до суду, у якому вони проживають.



Документи, що підтверджують ваш шлюб:

Копія свідоцтва про шлюб (akt małżeństwa)

Копія свідоцтва про народження дітей (akty urodzenia dzieci), якщо вони є

Документи, що підтверджують місце проживання:

Копія договору оренди або власності на житло (umowa najmu lub własności mieszkania)

Копія свідоцтва про реєстрацію місця проживання (zaświadczenie o zarejestrowaniu miejsca zamieszkania)

Документи, що підтверджують особистість:

Копія паспорта або іншого документа, що підтверджує особистість (dowód osobisty)

Документи, що підтверджують майно:

Копія документів про власність на майно (własność nieruchomości, samochodu, konta bankowego тощо)

Документи, що підтверджують доходи:

Копія заявки про доходи (zaświadczenie o dochodach)

Копія документів про зайнятість (umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu)

Інші документи:

Копія документів про аліменти (zaświadczenie o alimentach), якщо вони є

Копія документів про інші зобов’язання (zaświadczenie o innych zobowiązaniach), якщо вони є

Якщо ви українці, які перебувають у Польщі, вам потрібно буде перекласти ці документи на польську мову та легалізувати їх у відповідних органах. Також вам потрібно буде визнати ваш шлюб у Польщі, якщо ви одружилися в Україні. Будьте уважні, що це лише загальна інформація, і кожна справа про розлучення є унікальною. Для отримання точної інформації та консультації щодо вашої конкретної ситуації рекомендуємо звернутися до польського адвоката або юридичної компанії, яка спеціалізується на сімейному праві.



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Процес розлучення для українців, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, вимагає ретельної підготовки та дотримання всіх юридичних вимог. Важливо бути готовими до можливих труднощів і отримати професійну допомогу, щоб захистити свої права та інтереси, а також забезпечити благополуччя дітей. Правильна підготовка документів і консультація з фахівцем можуть значно спростити процес і допомогти уникнути непередбачених труднощів.