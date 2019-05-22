Як швидко оформити кредит у Тернополі у 2019 році
Коли виникає термінова потреба в грошах, не варто йти в ломбард або банк.
Мікропозика від компанії «ШвидкоГроші» допоможе вирішити невеликі фінансові проблеми терміново й без зайвого клопоту.
Вигода оформлення кредиту у «ШвидкоГроші»
Оформити кредит у Тернополі можна в одному з відділень компанії або скориставшись зручним онлайн сервісом на сайті. Для цього потрібно заповнити форму заявки та зареєструвати Персональний акаунт, вказавши паспортні дані, ідентифікаційний код і номер мобільного телефону. Перевагою оформлення мікропозик стане:
- отримання необхідної грошової суми в день звернення;
- відсутність необхідності в довідці про доходи, заставу або поручителів;
- переказ грошей на банківську карту або видача позики готівкою;
- можливість пролонгації терміну погашення;
- право на дострокове погашення кредиту без штрафів і пені.
Подати заявку на отримання вигідного мікрокредиту у «ШвидкоГроші» можуть усі громадяни України у віці від 18 до 60 років із постійним трудовим доходом. Політика компанії передбачає можливість видачі кредитів при наявності в позичальника стабільного доходу у вигляді зарплати, пенсійної допомоги, доходу, отриманого в результаті підприємницької діяльності. Схвалення заявки можливо й у разі, якщо в Клієнта немає офіційного місця робота чи він отримує маленьку офіційну зарплату. Розглядаються звернення громадян, яким банки відмовили в наданні позикових коштів з-за поточної заборгованості або поганою кредитною історією.
Як подати заявку на отримання кредиту в Тернополі
Оформити кредит можна в одному з відділень компанії в Тернополі, розташованих у центрі міста. Точну адресу і графік роботи кожного відділення можна дізнатись на сайті організації. Оформлення мікропозики онлайн проходить швидко і вимагає декількох простих кроків:
- Пройти реєстрацію і створити Особистий кабінет.
- Заповнити бланк заяви — за умови коректно заповненою заявки на кредит прийняття рішення відбувається дуже швидко.
- Вказати паспортні дані й код ІПН.
- Уважно ознайомитися з усіма пунктами договору;
- Отримати на вказаний номер телефону SMS з кодом підтвердження переказу позики;
- Отримати гроші готівкою у відділенні або на свою банківську карту.
При першому оформленні мікропозики онлайн потрібно підтвердженням особистих даних у найближчому відділенні «ШвидкоГроші».
Процедура оформлення кредиту на сайті повністю виробляється в онлайн-режимі з комп’ютера або смартфона, що забезпечує високу оперативність обробки заявок і швидкість видачі грошей. Запит на отримання позики можна подати цілодобово.
Якщо терміново потрібні гроші завжди можна звернутися в компанію «ШвидкоГроші» й оформити кредит у Тернополі в одному з відділень або заповнити заявку на сайті сидячи за комп’ютером.