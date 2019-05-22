Як швидко оформити кредит у Тернополі у 2019 році

Коли виникає термінова потреба в грошах, не варто йти в ломбард або банк.

Мікропозика від компанії «ШвидкоГроші» допоможе вирішити невеликі фінансові проблеми терміново й без зайвого клопоту.

Вигода оформлення кредиту у «ШвидкоГроші»

Оформити кредит у Тернополі можна в одному з відділень компанії або скориставшись зручним онлайн сервісом на сайті. Для цього потрібно заповнити форму заявки та зареєструвати Персональний акаунт, вказавши паспортні дані, ідентифікаційний код і номер мобільного телефону. Перевагою оформлення мікропозик стане:

отримання необхідної грошової суми в день звернення;

відсутність необхідності в довідці про доходи, заставу або поручителів;

переказ грошей на банківську карту або видача позики готівкою;

можливість пролонгації терміну погашення;

право на дострокове погашення кредиту без штрафів і пені.

Подати заявку на отримання вигідного мікрокредиту у «ШвидкоГроші» можуть усі громадяни України у віці від 18 до 60 років із постійним трудовим доходом. Політика компанії передбачає можливість видачі кредитів при наявності в позичальника стабільного доходу у вигляді зарплати, пенсійної допомоги, доходу, отриманого в результаті підприємницької діяльності. Схвалення заявки можливо й у разі, якщо в Клієнта немає офіційного місця робота чи він отримує маленьку офіційну зарплату. Розглядаються звернення громадян, яким банки відмовили в наданні позикових коштів з-за поточної заборгованості або поганою кредитною історією.

Як подати заявку на отримання кредиту в Тернополі

Оформити кредит можна в одному з відділень компанії в Тернополі, розташованих у центрі міста. Точну адресу і графік роботи кожного відділення можна дізнатись на сайті організації. Оформлення мікропозики онлайн проходить швидко і вимагає декількох простих кроків:

Пройти реєстрацію і створити Особистий кабінет. Заповнити бланк заяви — за умови коректно заповненою заявки на кредит прийняття рішення відбувається дуже швидко. Вказати паспортні дані й код ІПН. Уважно ознайомитися з усіма пунктами договору; Отримати на вказаний номер телефону SMS з кодом підтвердження переказу позики; Отримати гроші готівкою у відділенні або на свою банківську карту.

При першому оформленні мікропозики онлайн потрібно підтвердженням особистих даних у найближчому відділенні «ШвидкоГроші».

Процедура оформлення кредиту на сайті повністю виробляється в онлайн-режимі з комп’ютера або смартфона, що забезпечує високу оперативність обробки заявок і швидкість видачі грошей. Запит на отримання позики можна подати цілодобово.

Якщо терміново потрібні гроші завжди можна звернутися в компанію «ШвидкоГроші» й оформити кредит у Тернополі в одному з відділень або заповнити заявку на сайті сидячи за комп’ютером.

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