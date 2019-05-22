На Тернопільщині зареєстровано статути ще шести релігійних громад, котрі перейшли до Помісної Православної Церкви

21 травня 2019 року голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна підписав розпорядження про затвердження статутів шести релігійних громад, які приєдналися до Православної Церкви України. Процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» пройшли релігійна громади сіл Матвіївці, Онишківці, Підгайці, Сураж, Темногайці, Тетильківці Шумського району та села Мусорівці Збаразького району, – повідомляє п .

Під час вручення документів про приналежність релігійних громад до Православна Церква України, окрім представників духовенства і мирян, були присутні голови районних державних адміністрацій. За словами голови ОДА, всі вони спільно працювали над забезпеченням законодавчого поля щодо зміни юрисдикції.

Секретар Тернопільської єпархії протоієрей Мирон Гах подякував очільнику Тернопільщини за підтримку процесів, які є важливими для православних християн нашої області.У свою чергу Степан Барна висловив сподівання, що процес переходу громад до Православної Церкви України триватиме.

Нагадаємо, що 2 квітня було зареєстровано статут релігійної громади села Круголець Шумського району. Парафія ікони Іверської Матері Божої разом із настоятелем перейшла з Московського Патріархату до Помісної Православної Церкви України.

16 квітня Степан Барна підписав розпорядження про затвердження статуту релігійних громад сіл Потуторів, Кордишів і Мирове, а 25 квітня – сіл Андрушівка, Кутянка, Руська Гута Шумського району.

10 травня процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» пройшли релігійна громади сіл Бриків, Людвище, Гриньківці, Садки, Залужжя, Радошівка і Шкроботівка Шумського району.

Загалом до Православної Церкви України в області приєдналися вже 26 релігійних громад. Процес реєстрації статутів триває.

Фото прес-служби Тернопільської ОДА.

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