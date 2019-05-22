Виховання успішної дитини. Поради молодими батькам

Редакція Інтернет-видання “Погляд” досліджує нові тенденції у розвитку та вихованні успіху дітей в сучасному світі.

Всі люди на землі хочуть мати щасливе та успішне життя. Але кожен мріє про це по різному та особливому. Одні вважають, що має прийти незнайомець та одним чудовим оплеском чи легким рухом чарівної палички, почне творити неймовірні зміни у житті людей на краще. Інші добре розуміють, що тим ким хочуть стати і на скільки успішним та щасливим стане їхнє майбутнє залежить тільки від них самих.

Про це саме мріють і діти. Вагомий вплив на розвиток та успіх кожної дитини мають їхні батьки. Турботливе дитинство, любов, повага, довіра – це одні із головних показників, які формують щасливу дитячу особистість. Батьки стверджують, що їхнє завдання – правильно виховати дитину. Але це далеко не так. Експерти у галузі дитячого виховання, вважають, що не менш важливо самим батькам стати більш усвідомленими та розвивати особистісні якості. Своїм прикладом та поведінкою вони вже формують успішність в дитини. Адже діти – це дзеркало батьків. Виховання, побут, традиції, вчинки – все, що вони роблять, копіюють у своїх діях дорослих.

В успішних батьків, які люблять свою роботу і задоволені життям – діти замислюються ще в школі над професійною діяльністю, мріють, складають плани та цілі на майбутнє.

Буди більш впевненим в собі, піднімають самооцінку.

Люблячі мама і тато з малечку підбадьорюють та підтримують , коли малеча робить перші кроки, кидає м’яч, малює перші малюнки чи складає гарну конструкцію з лего. Проявляють інтерес до захоплень дитини, що дає можливість підняти їй самооцінку. Настроюють малюка на позитивні думки.

Коли дорослі ставлять цілі і наполегливо прагнуть до їх досягнення, навіть незважаючи на перешкоди, що зустрічаються, вони моделюють безцінні навички для своїх дітей. Залежно від віку вашої дитини, не бійтеся показати своєму синові або дочці те, як ви працюєте над подоланням труднощів у своєму житті. Будьте позитивні і надійні.

Домашні обов’язки також сприяють розвитку в дитини працьовитості, ввічливості та чесності. Коли ви даєте доручення, чекаючи, що дитина виконає його вчасно, вона розуміє важливість пунктуальності і дотримання термінів. Коли ви заохочуєте її за виконану роботу, вона розуміє необхідність працювати. Дитина також навчається бути чесною, усвідомлюючи потребу довести, що робота виконана, і потім отримати винагороду.

Виховувати краще наведені навички, ви можете, застосовуючи різноманітні ігри разом із його однолітками. Де дитина якнайкраще засвоїть та дослідить навколишній світ та розвиватиме наполегливість та завзяття і вміння домовлятись в різних ситуаціях із іншими дітьми.

Щасливе та успішне життя не падає з неба, не складається само собою. Воно потребує величезних зусиль, любові та поваги. І успішна імпровізація залежить тільки від нас. І це все ми повинні передати дітям.

Світлана Малярська

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