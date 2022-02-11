Під вікнами тернопільської багатоповерхівки знайшли тіло (відео)

Тіло 54-річного чоловіка знайшли під вікнами однієї з багатоповерхівок Тернополя.

При огляді правоохоронці виявили сліди насильницької смерті – з грудей загиблого стирчав ніж. Згодом поліцейські почали розглядати версію самогубства.

“У ході перевірки стало відомо, що чоловік вискочив зі своєї квартири, яка знаходилася на 5 поверсі. Він мав проблеми зі здоров’ям та перебував на обліку в психоневрологічній лікарні”, – повідомили у відділі комунікації поліції.

На момент нещастя у помешканні перебувала мати загиблого. Жінка стверджує, що її син уже не вперше намагався закінчити життя самогубством.