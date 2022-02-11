10:03 | 11.02.2022
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Тернопільщина 

Під вікнами тернопільської багатоповерхівки знайшли тіло (відео)

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Тіло 54-річного чоловіка знайшли під вікнами однієї з багатоповерхівок Тернополя. 

При огляді правоохоронці виявили сліди насильницької смерті – з грудей загиблого стирчав ніж. Згодом поліцейські почали розглядати версію самогубства.

“У ході перевірки стало відомо, що чоловік вискочив зі своєї квартири, яка знаходилася на 5 поверсі. Він мав проблеми зі здоров’ям та перебував на обліку в психоневрологічній лікарні”, – повідомили у відділі комунікації поліції.

На момент нещастя у помешканні перебувала мати загиблого. Жінка стверджує, що її син уже не вперше намагався закінчити життя самогубством. 

Жінка стверджує, що її син уже не вперше намагався закінчити життя самогубством. 

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з позначкою “самогубство”. Триває слідство.

 
 
 
 

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