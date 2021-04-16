Як вибрати колонки для ПК чи ноутбука

Якщо ви маєте ноутбук, то можете підключити будь-яку бездротову колонку по Bluetooth. Те саме можна зробити і з ПК (потрібно лише докупити модуль).

Як підключити колонку до ноутбука можна дізнатися за інтернет-адресою: blog.foxtrot.com.ua/yak-pidklyuchiti-kolonku-do-noutbuka-abo-kompyutera-vse-shho-potribno-znati-koristuvachevi.html.

Провідні або з Bluetooth

Комп’ютерні колонки теж можуть мати бездротове підключення, причому зазвичай додаються і проводи. Більш того, існують моделі зі слотом для SD-карт, що дозволяє записати на карту музику і вмикати її, не вмикаючи комп’ютер.

Типи мультимедійних колонок

Незалежно від типу підключення акустика являє собою компонентний набір з двох або більше колонок та підсилювача потужності, який може бути вбудованим в корпус однієї з колонок або використовуватися окремо. Залежно від кількості компонентів в системі, мультимедійні колонки поділяються на десять типів, які позначаються цифрами, наприклад 1.0 або 5.1.

Перша цифра позначає кількість колонок в системі.

Друга цифра позначає наявність або відсутність сабвуфера — спеціальної колонки для відтворення низьких частот.

Зазвичай продаються мультимедійні колонки наступних типів:

1.0: моноколонка

Колонки 1.0 з комп’ютером зазвичай не використовують. Звук в такий колонці виводиться на один динамік. Колонки 1.0 можуть відтворювати звук з потужністю до 10 Вт, тобто вони набагато голосніші за портативні, а коштують приблизно однаково.

2.0: стереоколонки + сабвуфер

Це найпопулярніший формат комп’ютерних колонок. Дві колонки з’єднані між собою проводом (так званою смугою), щоб відтворювати стереозвук. В одній з колонок вбудовано підсилювач.

2.1: стереоколонки + сабвуфер

Якщо ви часто слухаєте музику або вам важливо, щоб звук пострілу вашого віртуального пістолету звучав якомога реалістичніше, беріть колонки такого типу — тобто моделі з сабвуфером.

3.1: фронти, центр + сабвуфер

Це дві фронтальні колонки, одна центральна і сабвуфер. Система дозволяє не тільки відтворювати музику в режимі стерео, а й створювати спрямований об’ємний звук, коли ви перебуваєте за ПК. Таким чином їх рекомендують для геймерів. Дві фронтальні колонки зазвичай встановлюються з боків ПК, сабвуфер — внизу, а центральна колонка — зверху, так що якщо під час гри ви підірветесь на гранаті, то ви це не тільки почуєте, але і в деякому роді відчуєте.

5.1: Dolby Digital

Цей тип колонок цілком і повністю призначений для любителів ігор з крутими саундтреками і звуковими ефектами. Аудіосистема включає в себе дві фронтальні й дві центральні колонки, а також сабвуфер. Таким чином вона забезпечує відтворення в тому числі об’ємного п’ятиканального звуку в форматах DTS та Dolby Digital.