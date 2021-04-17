5 причин купити гриль Tefal

Електричні грилі — популярна категорія кухонної техніки. Вони є в асортименті багатьох відомих у світі брендів. Популярністю користуються Тефаль. Вони мають високі антипригарні властивості, майже не димлять і займають небагато місця. Це далеко не всі переваги, які підштовхують купити ергономічний і надійний гриль Tefal. Є й інші причини.

Великий вибір моделей

У модельному ряді бренду представлено близько 2 десятків домашніх грилів, які працюють від електромережі. Вони належать до різних серій, тому відрізняються за розмірами, дизайном і призначенням.

Компактні пристрої з мінімальною кількістю автоматичних програм підходять для приготування продуктів, які не потребують тривалої термообробки. Середні за розміром моделі справляються з приготуванням декількох порцій їжі за 1 раз. На них можна смажити м’ясо, рибу та овочі: баклажани, перець і томати. Великі пристрої підходять для домашніх вечірок і сімейних свят. Їхні панелі зазвичай розраховані на 5-6 стейків стандартного розміру. Всього за 2 підходи можна посмажити м’ясо в кількості, достатній для 10-12 осіб.

Якість — на висоті

Для виготовлення техніки Тефаль традиційно використовують сертифіковані матеріали з високими експлуатаційними характеристиками. Корпуси пристроїв роблять із сировини, стійкої до високої температури й механічних пошкоджень.

Пластини грилів екологічні та безпечні. При нагріванні й контакті з харчовими продуктами, вони не виділяють хімічних речовин, здатних вплинути на здоров’я користувачів.

Функціональність

Брендові грилі призначені не тільки для смаження м’яса. Вони запрограмовані на приготування страв різної складності. Пристрої з топового цінового сегмента підтримують велику кількість автоматичних режимів. Серед них:

бургер та сендвіч;

ковбаса, птиця й морепродукти.

Для кожної страви підібрані оптимальні умови готування. Ідеальне просмажування гарантоване. Контролювати його ступені допомагають різноколірні індикатори.

Легке керування

Легко розібратися з налаштуваннями електричного гриля. У інструкції детально описані нюанси експлуатації. На панелі керування режими позначені іконками та написами, можна навіть інтуїтивно здійснити настройку.

Легкий догляд

Знімні деталі багатьох електрогрилів Тефаль можна мити в посудомийній машині. Також їх легко очищувати за допомогою м’яких губок або серветок.

Це цікаво: захистити панелі від забруднень в процесі готування допомагає звичайний пергамент.

Їжа, приготована на грилі не тільки смачна, а й корисна. Відповідно, придбання пристрою від Тефаль — ще й вигідна інвестиція у власне здоров’я.

Завдяки великій кількості переваг, електрогрилі Tefal відмінно підходять на роль подарунка. Такому практичному презенту буде радий досвідчений кухар і кулінар-аматор.