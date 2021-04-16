Стартувала  щорічна «Школа писанкарства 2021» у Тернополі

Розпочалась акція, спрямованої на формування шанобливого ставлення до народних традицій – «Школа писанкарства 2021». Щорічна «Школа писанкарства 2021» відбудеться з 15 по 30 квітня 2021 року в місті Тернополі і районах Тернопільської області.

Ініціаторами акції є громадська спілка “Молодіжний центр – Тернопіль” та Обласна організація “Просвіта” і пройде за підтримки управління сім’ї та молоді облдержадміністрації.

Загалом цей проект стартував у 2008-му році. Нині його мета – підготувати щонайменше 15 вчителів-волонтерів для організації шкіл писанкарства в районах та селах області задля навчання писанкарства серед молоді. Важливо те що кожен волонтер отримує необхідні матеріали для організації писанкарства.

Для того щоб долучитись до акції треба зареєструватись за посиланням – https://cutt.ly/tvsMdAD абож зателефонувати за телефоном 0971643287