Як вибрати вібростіл?

Вібростіл стоматологічний зуботехнічний використовується для укладання пакувальних мас в опоки. Це може бути застосовано при виготовленні ливарних форм, що необхідно в процесі виготовлення ортопедичних конструкцій для протезування та імплантації. За допомогою вібростола можна за короткий проміжок часу відтворити або відреставрувати стоматологічні вироби з металу та інших матеріалів. Він також незамінний при виготовленні моделей з гіпсу, де важливо виключити потрапляння повітря або утворення пор. Купити вібростіл можна в спеціалізованих магазинах або на сайтах в інтернеті по вигідним цінам. Така продукція повинна мати необхідну сертифікацію. Тому варто купувати вироби саме в перевірених реалізаторів. Від якості конструкція буде залежати якість виконаної роботи.

Критерії вибору зуботехнічних вибростолов, принцип роботи

Вібростіл стоматологічний підходить для роботи з рідкими і в’язкими масами. Він призначений для виробництва відбитків і моделей формувального матеріалу. Заснована завдання такого обладнання – рівномірне ущільнення, що дозволяє виключити утворення бульбашок повітря, створюють пори, негативно впливають на міцність готового виробу.

Вібростолики підбираються для кожної зуботехнічної лабораторії індивідуально. Характеристики обладнання безпосередньо залежать від потреб і запланованих обсягів робіт. При виборі відповідного пристрою слід звертати на такі параметри:

площа робочої поверхні;

максимальна і мінімальна інтенсивність коливань;

функціональність використовуваного блоку управління;

потужність пристрою;

можливість точного регулювання частоти;

загальне енергоспоживання.

Вибростол зуботехнічний оснащується пружною стільницею з обрамленням з гуми. Така конструкція допомагає звести до мінімуму шум і вібрації, що виникають під час роботи пристрою. Елементи ланцюга з потенціометром гарантують перемикання між доступними режимами максимально плавно, ніяких ривків. Це дозволяє виготовляти ливарні конструкції високої міцності, які максимально відповідають заданим характеристикам.

Принцип роботи стоматологічного вібростола заснований на силовому впливі електромагніту з вбудованою металевою пластиною. Це призводить систему в механічні коливання. Інтенсивність роботи регулюється позиційним вимикачем, що змінює амплітуду коливальних рухів.